Terra Amara Anticipazioni 17 giugno 2023: Uzum incastra Demir! Ecco come...

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda 17 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz sta per partire quando riceve una sconvolgente. La piccola Uzum, invece, scopre dove Demir ha portato Adnan e Leyla. Nel frattempo, Zuleyha accusa un malore e viene ricoverata...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 giugno, alle 14.10, Fekeli e Cetin sopravvivono per miracolo ad un attentato. Scampato il pericolo, l'uomo chiede al braccio destro di non dire nulla a Yilmaz, che è in procinto di partire con la sua famiglia. Tuttavia, Cetin non sarà di parola. Intanto, Uzum si nasconde per gioco nell'automobile di Demir. Quest'ultimo se ne accorge, ma solo quando la bambina ha già visto qual è il luogo in cui ha portato Adnan e Leyla dopo averli strappati dalle braccia di Hukar. Così, lo Yaman, dopo aver trascorso qualche ora spensierata con Uzum, le chiede di mantenere il segreto sulla donna di Mersin con la quale stavano i due bambini. Poco dopo, però, la signora prova a far parlare l'orfanella. Intanto, in prigione, Zuleyha accusa un malore improvviso e viene trasportata d'urgenza in ospedale...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli e Cetin in grave pericolo!

Fekeli e Cetin se la vedono davvero brutta. L'uomo ed il suo fedele braccio destro restano coinvolti in un attentato e, per poco, non perdono la vita. Fekeli e Cetin sono vivi per miracolo, e stanno bene, ma c'è mancato poco. Scampato il pericolo, il primo pensiero del suocero di Mujgan è chiedere al futuro marito di Gulten di mantenere il segreto: Yilmaz non dovrà mai venire a sapere che cosa è accaduto loro. Quest'ultimo, infatti, dopo aver ricevuto la lettera d'addio di Zuleyha, proprio su consiglio di Fekeli, si è convinto a partire per Istanbul con la sua famiglia. Se scoprisse dell'agguato in questione, disferebbe immediatamente i bagagli, e questo non deve succedere. L'Akkaya è ormai deciso ad andarsene con la famiglia a Istanbul; tuttavia, prima di mettersi in viaggio, Cetin, incapace di continuare a nascondergli la verità, gli racconta dell'agguato; pertanto, l'ex meccanico ci ripensa a si affretta a raggiungere il padrino!

Terra Amara Anticipazioni: Uzum scopre dove Demir ha portato Adnan e Leyla...

Hunkar ha provato a convincere Demir a non portare Adnan e Leyla lontani da lei, dalla tenuta e da Cukurva, ma lui non ha sentito ragioni. Lo Yaman, dopo aver saputo che Hunkar, disobbedendogli, aveva portato i bambini in carcere affinché Zuleyha potesse rivederli, ha preso questa drastica decisione. La donna, allora, ha cercato di farlo riflettere sulle conseguenze della sua scelta, però ha ottenuto solo di farlo arrabbiare ancora di più. L'imprenditore ha gridato così forte da far spaventare persino la piccola Uzum. E, incredibilmente, sarà proprio l'orfanella ad incastrare Demir. Per giocare, Uzum si nasconde dentro l'automobile del signore, che è diretto da Adnan e Leyla. Quando lo Yaman si accorge della presenza della bimba, è troppo tardi: ha già visto dove lui ha nascosto i figlioletti. Dopo aver trascorso qualche ora di spensieratezza con Uzum, Demir si fa promettere di non parlare a nessuno della donna che era a Mersin con Adnan e Leyla, i suoi piccoli amici...

Zuleyha viene ricoverata in ospedale, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 17 giugno 2023

La figlia adottiva di Saniye e Gaffur ha promesso al signore che non aprirà bocca: non rivelerà a nessuno dove si trovano Adnan e Leyla. Tuttavia, poco dopo, Hunkar interroga Uzum, tentando così di farsi dire che cosa ha scoperto. La donna riuscirà ad estorcerle la preziosa informazione? Intanto, in carcere, Zuleyha è disperata al pensiero che i suoi figlioletti siano lontani dalla tenuta, con degli sconosciuti. E mentre si strazia dal dolore, la giovane accusa un improvviso malore. La Altun viene trasportata d'urgenza in ospedale. Sarà grave?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.