Terra Amara Anticipazioni 17 gennaio 2023: Demir distrugge Zuleyha...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 17 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Demir, seppur mosso dalle migliori intenzioni, non fa che alimentare la sofferenza di Zuleyha...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 gennaio 2023, alle 14.10, vedendo che inizia a stare meglio, Demir decide di far rivedere il piccolo Adnan a Zuleyha. Tuttavia, l'incontro sarà breve, e la ragazza ne soffrirà oltremodo. In un secondo momento, la Altun, disperata anche perché Yilmaz non si è fatto vivo con lei, nonostante la lettera che gli ha fatto recapitare, origlia una conversazione e le viene in mente un'idea...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha in sanatorio!

Zuleyha, dopo aver tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene, è stata rinchiusa in un sanatorio. Hunkar, infatti, benché fosse inizialmente spaventata all'idea, alla fine si è resa conto del fatto che la cosa migliore, per la nuora e per tutti loro, sarebbe stato dar retta al dottore che le aveva dato questo consiglio. Tuttavia, ben presto si è scoperto che la donna si sbagliava...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha è terribilmente provata...

Quando Demir è stato scagionato, nonostante Hunkar fosse contraria, ha deciso di guidare tutta la notte per andare a riprendersi la Altun. L'imprenditore è rimasto sconvolto nel momento in cui ha visto in che condizioni era la moglie, più che provata dalla separazione dal piccolo Adnan, ma soprattutto da ciò che ha subito nell'istituto psichiatrico. Adesso, però, è di nuovo a casa, e giorno per giorno, sembra stia migliorando...

Demir fa soffrire ancora di più Zuleyha, nelle Anticipazioni del 17 gennaio 2023 di Terra Amara

Zuleyha, ormai alla tenuta, dà qualche piccolo segno di miglioramento. Lo Yaman, allora, decide di permetterle di rivedere il bambino, ma soltanto per poco tempo. L'incontro, proprio perché breve, non fa che accrescere la sofferenza dell'ex sarta. D'altra parte, la Altun è giù di morale anche perché, nonostante sia sicura che Gulten abbia inviato la lettera d'addio che gli aveva scritto prima di provare a suicidarsi, non ha ricevuto alcuna risposta da Yilmaz. La ragazza vorrebbe avere l'occasione d'incontrarlo e, dopo aver origliato una conversazione, comincia a pensare che gli si sia presentata davanti un'occasione imperdibile...

