Terra Amara Anticipazioni 17 febbraio 2023: Mujgan sta per sposarsi... ma non è felice!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 17 febbraio 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz va a prendere di petto Behzat per amore di Mujgan. Gaffur, invece, si sbilancia con Seher...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 febbraio 2023, alle 14.10, Il matrimonio di Yilmaz e Mujgan è imminente, ma quest'ultima non sembra del tutto felice. La Hekimoglu soffre al pensiero che i suoi genitori non saranno al suo fianco quel giorno. A sua insaputa, l'ex meccanico va a trovare Behzat, ed insiste affinché partecipi alle loro nozze. Intanto, Gaffur consegna a Seher dei soldi, e le promette che divorzierà da Saniye per lei.

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli è felice per Yilmaz e Mujgan!

Fekeli non potrebbe essere più felice di così: Yilmaz sta per sposarsi con una donna straordinaria, Mujgan, ed il loro matrimonio sarà proprio come lui desiderava, ossia in grande stile. Infatti, nonostante fossero inizialmente contrari, alla fine l'ex meccanico e la dottoressa hanno deciso di accontentare Fekeli. L'Akkaya, nonostante sia ancora turbato dalla notizia della gravidanza di Zuleyha, è contento, così come lo è la Hekimoglu. Tuttavia, quest'ultima non sembra totalmente serena...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan è giù di morale...

Mujgan è triste al pensiero che i suoi genitori non saranno al suo fianco nel suo grande giorno. Behzat e Sevil l'hanno ripudiata, proprio perché lei ha scelto di restare insieme al fidanzato, benché a loro non andasse a genio. Per quanto sia giù di morale per tale ragione, la giovane ha capito di doversi rassegnare. Yilmaz, invece, senza dire niente all'Hekimoglu, sta andando a prendere di petto il futuro suocero per convincerlo a partecipare alle nozze...

Gaffur fa il doppiogioco, nelle Anticipazioni del 17 febbraio 2023 di Terra Amara

Gaffur non si dà pace. Il capomastro sta tentando di farsi perdonare da Saniye, la quale, però, è ancora troppo ferita per riaccoglierlo in casa, e tra le sue braccia. Parallelamente, Gaffur va a fare visita a Seher, l'amante che aspetta un figlio da lui. Oltre a darle dei soldi, Gaffur fa a Seher un'importante promessa: presto divorzierà da Saniye per stare con lei ed il bebè!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.