Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 aprile, alle 14.10, Behice fa trovare il diario in cui Mujgan annota le sue conversazioni immaginarie con il nascituro a Yilmaz. Quest'ultimo si commuove, e prova a riavvicinarsi alla moglie. La Hekimoglu, però, non fa che pensare a ciò che ha appena scoperto, ossia che, in realtà, l'Akkaya è il papà del piccolo Adnan. Intanto, Fekeli fa sapere al figlioccio di essere pronto a riprendere la guerra contro gli Yaman, mentre Hunkar prova a riallacciare con Demir, che, però, ha ancora dei dubbi su di lei...

Terra Amara Anticipazioni: Behice fa trovare a Yilmaz il diario di Mujgan...

Yilmaz e Mujgan sono sempre più distanti. Behice, la quale se ne rende conto, non essendo abituata a starsene con le mani in mano quando le cose non vanno come vuole, decide d'intervenire per dare una mano alla nipote. La donna fa trovare all'ex meccanico un diario, quello in cui la Hekimoglu sta annotando tutte le sue conversazioni immaginarie con il nascituro che porta in grembo. L'Akkaya, leggendo ciò che la moglie ha scritto, si commuove; pertanto, il giovane sente di doversi riavvicinare alla moglie...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan ancora sotto shock...

Mujgan, nonostante il tentativo del marito di accorciare le distanze, non sembra per niente felice. La giovane ha causalmente origliato una conversazione privata tra Zuleyha e Sabahattin, durante la quale la rivale in amore ammetteva che, in realtà, il padre del piccolo Adnan è Yilmaz, non Demir. La Hekimoglu, ancora sotto shock, non sa che cosa fare. Se da un lato vorrebbe parlarne con l'amato, che non dovrebbe saperne niente, dall'altro teme che, una volta informato, le cose per la loro famiglia potrebbero complicarsi ulteriormente...

Fekeli si riavvicina a Yilmaz, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 17 aprile 2023

Fekeli stava per sposare Hunkar, ma la Altun, con la sua scottante rivelazione, lo ha spinto a fare un passo indietro. L'ex sarta, infatti, gli ha raccontato per filo e per segno in che modo la signora l'ha separata da Yilmaz. Così, per rispetto nei confronti di quest'ultimo, l'uomo ha rotto il fidanzamento. Ora, Fekeli giura all'Akkaya che presto riprenderanno la loro guerra contro gli Yaman: avrà la sua vendetta. Intanto, Hunkar sta tentando di riallacciare i rapporti con il figlio, che, però, sentendola parlare delle malafatte del defunto padre, ancora dubita di lei...

