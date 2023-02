Terra Amara Anticipazioni 14 febbraio 2023: Demir sa che Zuleyha aspetta un figlio da Yilmaz!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 14 febbraio 2023 su Canale 5 rivelano che per Demir non ci sono dubbi: Zuleyha, in dolce attesa, gli è stata infedele!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 febbraio 2023, alle 14.10, Zuleyha viene a sapere di essere incinta, ed è sorpresa, ma mai quanto Demir: quest'ultimo è convinto di essere sterile. Tra i due, infatti, esplode una lite furibonda. Lo Yaman accusa la moglie di averlo tradito con Yilmaz, il quale, a parer suo, è il padre del bambino che porta in grembo. La discussione degenera, tanto che soltanto l'intervento di Hunkar salva la Altun. Questo duro scontro porta alla luce delle scottanti verità.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha è incinta!

Al Circolo, Zuleyha accusa improvvisamente un malore. Hunkar, terrorizzata, l'accompagna d'urgenza in ospedale, dove Sabahattin, per sincerarsi che non sia niente di grave, le fa subito delle analisi. Quando Mujgan ritira il referto, sgrana gli occhi nel leggere che la giovane sia in dolce attesa. Tuttavia, la dottoressa non è stupita tanto quanto lo sono la Altun e sua suocera...

Terra Amara Anticipazioni: Demir perde il controllo!

Hunkar non riesce a capacitarsi di come sia possibile che la nuora sia incinta: proprio qualche giorno prima, Demir le aveva confidato di essere sterile. Se quest'ultimo non può concepire, viene da sé che Zuleyha sia andata a letto con qualcun altro. Ad accusarla di tradimento, però, non sarà la donna, bensì lo Yaman stesso. Nel momento in cui scopre che sua moglie porta in grembo una creatura, infatti, l'imprenditore non gioisce, ma va su tutte le furie!

Zuleyha accusata di tradimento, nelle Anticipazioni del 14 febbraio 2023 di Terra Amara

Demir è inferocito. Il ragazzo è convinto che la Altun gli sia stata infedele, e l'accusa apertamente di averlo tradito con Yilmaz. L'ex sarta è sotto shock. Zuleyha continua a gridargli contro di non aver fatto l'amore con nessun altro, e che, quindi, il figlio che aspetta non può che essere suo. Lo Yaman non le crede. Tra i due esplode una lite violenta, tanto che solo l'arrivo di Hunkar salverà la vita alla giovane. La Altun, sull'orlo di un crollo emotivo, sta per sbattere in faccia al marito una scottante confessione...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 13 al 18 febbraio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.