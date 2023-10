Terra Amara Anticipazioni 13 ottobre 2023: Behice e Mujgan pretendono i soldi di Yilmaz!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 13 ottobre 2023 su Canale 5 rivelano che Behice e Mujgan rivendicano i trenta milioni di Yilmaz...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 ottobre 2023, alle 14.10, Zuleyha, ormai ufficialmente la nuova signora della villa e di Cukurova, di dedica ai più bisognosi anima e corpo, proprio come in precedenza faceva Hunkar. L'Altun lascia un terreno all'istituto statale per la protezione dell'infanzia. Qui vengono ritrovate delle taniche piene di soldi: sono i trenta milioni di Yilmaz. Behice e Mujgan, non appena lo vengono a sapere, rivendicano il diritto di appropriarsene.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha erede di Hunkar!

Zuleyha considerava Hunkar come una madre, ed è per questa ragione che, quando lei è venuta a mancare, ha sofferto come avrebbe sofferto una figlia. E proprio come avrebbe fatto una figlia, la giovane ha deciso di raccogliere l'eredità di Hunkar, divenendo a tutti gli effetti la nuova signora della tenuta, e di Cukurova. Chiunque in paese la stima e la ama, anche e soprattutto perché l'Altun si sta dimostrando all'altezza della predecessora: il buon cuore che la contraddistingue la spinge a dedicarsi con abnegazione a chi ne ha più bisogno...

Terra Amara Anticipazioni: Ritrovati i trenta milioni di Yilmaz!

L'ex sarta ha organizzato il matrimonio collettivo, per consentire a chi non poteva permetterselo di sposarsi, e poi ha anche organizzato un'asta con gli abiti della defunta Hunkar. L'evento è andato nel migliore dei modi: Zuleyha ha riscosso un grande successo. Ora, quest'ultima è pronta a dedicarsi ad un'altra nobile iniziativa. La ragazza lascia un terreno all'istituto statale per la tutela dei più piccoli. E mentre tutti l'applaudono, proprio in questo luogo vengono rinvenute delle taniche con all'interno innumerevoli banconote...

Behice e Mujgan vogliono i soldi di Yilmaz, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 13 ottobre 2023

Nel terreno che l'Altun ha dato in beneficienza sono state ritrovate delle taniche pieni di soldi: si tratta dei trenta milioni di lire di Yilmaz. Quest'ultimo, prima di morire, aveva venduto tutti i propri averi, ed aveva racimolato questa ingente somma che avrebbe voluto utilizzare per fuggire insieme all'amata. Purtroppo, però, l'Akkaya non è mai riuscito a vedere realizzato il proprio sogno d'amore. Ora, Behice e Mujgan tirano un sospiro di sollievo: il mistero dei trenta milioni è stato svelato, e sono più determinate che mai a metterci le mani. Dopotutto, la zia continua a sostenere a gran voce che quel denaro spetti di diritto alla nipote, in quanto vedova del defunto. Le Hekimoglu rivendicano i trenta milioni, ma li otterranno?

