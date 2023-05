Terra Amara Anticipazioni 11 maggio 2023, Yilmaz affronta Hunkar: è colpa sua se Fekeli ha avuto un infarto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 11 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che Fekeli è fuori pericolo. Yilmaz, convinto ci sia Hunkar dietro al malore del padrino, va a prenderla di petto per vederci più chiaro...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 maggio, alle 14.10, Fekeli viene ricoverato d'urgenza in ospedale per un infarto. Yilmaz, dopo aver saputo da Sabahattin che è fuori pericolo, comincia ad indagare sulla causa del malore del padrino. Nazire dice al giovane che l'ultima persona con la quale Fekeli ha parlato prima di sentirsi male è stata Hunkar; l'Akkaya, allora, deduce che sia stata lei a provocargli l'infarto, e si reca alla tenuta per chiederle spiegazioni. Hunkar gli rivela che aveva raggiunto l'uomo per spingerlo a convincere lui e Mujgan ad andarsene, dato la stato mentale alterato della dottoressa. Così, Yilmaz apprende anche che la Hekimoglu è andata a far visita a Demir per suggerirgli di tenere Zuleyha sott'occhio...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli ha un infarto!

Il cuore di Fekeli non ha retto alla sconvolgente notizia che gli ha dato Hunkar. Quest'ultima è andata fargli visita per rivelargli che, in realtà, Adnan non sia il figlio di Demir, bensì di Yilmaz; inoltre, Hunkar ha aggiunto che è stata proprio lei ad architettare finemente il piano per insabbiare la vera paternità del bambino. L'uomo, dopo averla cacciata via, si è sentito male. Behice lo ha trovato riverso a terra ed ha immediatamente informato Sabahattin, il quale le ha dato le indicazioni per prestargli il primo soccorso, in attesa dell'ambulanza.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz indaga...

Fekeli viene ricoverato d'urgenza in ospedale per un infarto. Yilmaz, prontamente allertato, si precipita dal padrino in fin di vita. Il giovane teme il peggio. Poco dopo, però, Sabahattin ha una buona notizia da dargli: Fekeli è fuori pericolo. L'Akkaya tira un sospiro di sollievo, e poi decide di concentrarsi sulle indagini per scoprire che cosa abbia causato il malore dell'ex galeotto. Il ragazzo non si fermerà fino a quando la verità non sarà venuta a galla.

Yilmaz faccia a faccia con Hunkar, nelle Anticipazioni di Terra Amara dell'11 maggio 2023

Nazire racconta a Yilmaz che l'ultima persona con cui ha parlato Fekeli prima dell'attacco cardiaco è stata Hunkar. L'imprenditore, certo che sia colpa sua se l'amato genitore si è sentito male, corre alle tenuta in cerca di una spiegazione. La signora, non potendo dirgli come stanno realmente le cose, depista l'Akkaya, dichiarando di essere andata a far visita a Fekeli solo per chiedergli di spingere lui e Mujgan a trasferirsi altrove. La dottoressa, infatti, aveva dato prova in più di un'occasione di essere psicologicamente instabile. Così Yilmaz entra a conoscenza del fatto che la Hekimoglu sia addirittura andata a dire a Demir di badare a Zuleyha, ancora innamorata di lui...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dall'8 al 14 maggio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.