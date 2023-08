Terra Amara Anticipazioni 11 agosto 2023: Gaffur sta per essere arrestato?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda l'11 agosto 2023 su Canale 5 rivelano che Gaffur ha il timore che le autorità siano ad un passo dal mettergli le manette ai polsi...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 agosto, alle 14.10, Zuleyha e Yilmaz stanno avendo un acceso confronto in merito alla possibilità di rifarsi una vita insieme altrove. Mentre lui insiste con il portare avanti il loro piano di fuga, lei si oppone con forza: non vuole più lasciare Cukurova, anche e soprattutto perché non ha intenzione di separare Mujgan dal figlioletto. Intanto, Gaffur comincia a pensare che le autorità siano entrate a conoscenza del volto dell’omicida di Hatip, e teme il peggio. In un secondo momento, però, si rende conto che si trattava soltanto di un equivoco e tira un sospiro di sollievo...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz si scusa con Zuleyha...

Zuleyha, al momento, è concentrata su Yilmaz, che l'ha profondamente delusa, ferendola così come soltanto Demir aveva osato fare. Infatti, nel momento in cui l'amato ha "rapito" il piccolo Adnan, l'Altun ha perso le staffe, e, con fare minaccioso, gli ha intimato di stare alla larga da lei e dal bambino. L'Akkaya è pentito di aver fatto soffrire Zuleyha, separandola da Adnan; sperando che possa perdonarlo, la sta raggiungendo per chiederle scusa.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha non vuole più scappare con Yilmaz!

Oltre a chiederle perdono, l'ex meccanico le sta anche facendo una proposta. Yilmaz non ha ancora rinunciato all'idea di poter coronare il loro sogno d'amore, fuggendo insieme per costruirsi una famiglia altrove. L'ex sarta, però, non è più dello stesso parere. L'Altun ha capito che, se scappassero per cercare di essere felici, qualcun altro, invece, ne sarebbe distrutto: non possono separare Mujgan e Kerem Ali, che sono una madre ed un figlio. Zuleyha ha preso una decisione, ed è irremovibile.

Gaffur è terrorizzato, nelle Anticipazioni di Terra Amara dell'11 agosto 2023

Gaffur è un fascio di nervi. Il marito di Saniye si è macchiato - involontariamente - di un omicidio, e da quel giorno non ha più dormito sonni tranquilli. Tuttavia, quando ha cominciato a diffondersi la voce che Hatip fosse stato ucciso dagli uomini d'affari da poco giunti a Cukurova, Gaffur ha tirato un sospiro di sollievo, ormai convinto del fatto che mai nessuno sarebbe potuto risalire a lui. Adesso, però, Gaffur teme il peggio, certo che le autorità siano entrate a conoscenza del volto del vero assassino dell'ex amante di Sermin. In realtà, come sta per scoprire, si è preoccupato per nulla, poiché si è trattato solo di un equivoco...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 7 al 13 agosto 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.