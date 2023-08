Terra Amara Anticipazioni 10 agosto 2023: Hunkar risulta scomparsa. Demir la cerca disperatamente!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 10 agosto 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Behice insabbia l'omicidio appena commesso, Demir, preoccupato, si mette a cercare Hunkar...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 agosto, alle 14.10, Hunkar è morta: Behice l’ha pugnalata all'altezza del cuore, non lasciandole scampo. Per inscenare una rapina finita male, la zia di Mujgan le toglie tutti i gioielli e li getta nel fiume; dopodiché, si sbarazza anche dell’arma del delitto. Intanto, Demir, leggendo una lettera - lasciata incompiuta - che la madre gli ha stava scrivendo prima che si recasse all'appuntamento con Behice, ha appena scoperto che Hunkar ha di nuovo intenzione di sposare Fekeli. Il figlio, però, è preoccupato perché non ha più sue notizie da un po' troppo tempo ormai; dunque, si mette a cercarla. Yilmaz, invece, si sta scusando con Zuleyha di aver rapito il piccolo Adnan...

Terra Amara Anticipazioni: Behice uccide Hunkar!

Hunkar ha apertamente accusato Behice di aver assassinato i suoi precedenti mariti, ne aveva le prove. Infatti, era piuttosto strano che entrambi fossero benestanti ed in buona salute quando sono morti in circostanze sospette. Pertanto, la signora è passata alle minacce: se non se ne fosse andata via immediatamente, l'avrebbe denunciata. La zia di Mujgan, furente, le si è avvicinata per pugnalarla due volte all'altezza del cuore, uccidendola impietosamente.

Terra Amara Anticipazioni: Demir cerca Hunkar!

Mentre Hunkar esalava l'ultimo respiro, Behice le toglieva tutti i gioielli e li gettava nel fiume, così da inscenare una rapina finita male. Dopodiché, la carnefice si è anche sbarazzata dell'arma del delitto. Nel mentre, ancora all'oscuro del fatto che la madre sia morta, Demir è alla tenuta, dove sta leggendo una lettera incompiuta che gli ha lasciato. In questo modo il figlio viene a sapere che Hunkar ed il padrino di Yilmaz hanno di nuovo intenzione di convolare a nozze. Lo Yaman, però, più che altro è in pensiero per lei, dato che ormai non si fa vedere da un po' di tempo. Preoccupato, il ragazzo si mette a cercarla.

Yilmaz si scusa con Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 10 agosto 2023

Zuleyha ancora non sa che Hunkar è stata assassinata. La giovane, al momento, è concentrata sull'amato, che l'ha profondamente delusa, ferendola così come soltanto Demir aveva osato fare. Infatti, nel momento in cui l'Akkaya ha "rapito" il piccolo Adnan, l'Altun ha perso le staffe, e, con fare minaccioso, gli ha intimato di stare alla larga da lei e dal bambino. L'ex meccanico è pentito di aver fatto soffrire Zuleyha, separandola da Adnan; sperando che possa perdonarlo, la sta raggiungendo per chiederle scusa. Che cosa gli risponderà la ragazza?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 7 al 13 agosto 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.