Terra Amara Anticipazioni 1° settembre 2022: Demir tende una trappola mortale a Yilmaz!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 1° settembre 2022 su Canale 5 rivelano che Demir fa addirittura saltare in aria uno stabile pur di riuscire ad uccidere Yilmaz e Fekeli!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° settembre 2022, alle 14.45, Demir e Cengaver inscenano un acceso litigio, ed Yilmaz e Fekeli cadono nella loro trappola mortale. Per fortuna, però, questi ultimi riescono a salvarsi...

Terra Amara Anticipazioni: Demir brama vendetta!

Demir non riesce ad accettare che Fekeli, quello che per lui è l'assassino di Adnan, suo padre, sia di nuovo a piede libero, e di nuovo a Cukurova. Qui, tra l'altro, Fekeli ha adottato Yilmaz, ed ora lo sta arricchendo. Benché l'uomo abbia scontato una pena di vent'anni in carcere per l'omicidio di Adnan, lo Yaman junior non può ancora affermare di aver appagato la sete di giustizia! Che cosa ha in mente di fare il figlio della vittima?

Demir e Cengaver inscenano una lite violenta, nelle Anticipazioni del 1° settembre 2022 di Terra Amara

Una sera, Demir e Cengaver si recano ad un locale, dove una loro semplice conversazione, ben presto, si trasforma in un accesso litigio. I due passano addirittura alle mani. Tra gli amici, dunque, si viene a creare una frattura. Ed è proprio attraverso questa spaccatura che vuole insinuarsi Yilmaz. Tuttavia, la violenta lite tra lo Yaman e Cengaver non era altro che uno stratagemma per far cadere quest'ultimo e Fekeli in una trappola mortale...

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Cengaver esultano, ma Yilmaz e Fekeli sono sopravvissuti!

Il protagonista ed il suo padrino vengono attirati con l'inganno in un deposito abbandonato. Nello stabile, però, il marito di Zuleyha ed il suo complice hanno piazzato una grande quantità di esplosivo. Fortunatamente, l'Akkaya e Fekeli riescono ad accorgersene per tempo, e, quindi riescono a salvarsi. Intanto, mentre in paese si sta diffondendo la voce che l'esplosione sia stata opera degli anarchici, Demir e Cengaver esultano, convinti di essersi sbarazzati una volta per tutte dei loro nemici!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.