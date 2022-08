Terra Amara Anticipazioni 31 agosto 2022: Gaffur e Saniye custodiscono un pericoloso segreto...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 31 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che mentre Demir giura vendetta, Gaffur e Saniye si mettono nei guai, e Sermin fa una scoperta che la sconvolge!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 agosto 2022, alle 14.45, Demir dice a Cengaver di voler vendicare il padre, Adnan, brutalmente assassinato. Intanto, Gaffur e Saniye mentono a Hunkar, e tremano. Sermin, invece, non riesce a rintracciare Veli!

Terra Amara Anticipazioni: Demir ha sete di vendetta!

Demir sta parlando con Cengaver di quando suo padre, Adnan, fu ucciso. Quest'ultimo non si spense in modo naturale, bensì perché fu assassinato. Stando a quanto sostiene l'uomo, a sparare mortalmente ad Adnan fu Fekeli che, infatti, finì in carcere, dove è rimasto per vent'anni. Benché sia trascorso tanto tempo, e benché il responsabile abbia scontato la sua pena per il crimine presumibilmente commesso, lo Yaman si dice insoddisfatto: Fekeli è di nuovo a Cukurova, e deve pagare ancora per avergli strappato il padre!

Gaffur e Saniye nei guai, nelle Anticipazioni del 31 agosto 2022 di Terra Amara

Hunkar è venuta a sapere che Gulten è lontana dalla tenuta perché è ad Istanbul, dove, mentre era in visita da una parente, è caduta. A raccontarle questa storia sono stati Gaffur e Saniye, i quali non possono dire alla signora qual è la verità. I coniugi temono che se gli Yaman scoprissero che, in realtà, la giovane è ospite da Yilmaz, allora sarebbero loro a subire delle serie ripercussioni. La figlia della nonnina, preoccupata per Gulten, chiede a Gaffur e Saniye di partire per andare ad assicurarsi che la ragazza stia bene. I futuri genitori si vedono costretti ad organizzare un finto viaggio...

Terra Amara Anticipazioni: Sermin presa in giro e truffata...

Sermin è stata presa in giro e, peggio, truffata. Giorno per giorno, la bionda ne prende sempre più coscienza. Sermin ha persino accusato Gulten di essere una ladra, per non rivelare a Demir di essere stata costretta a vendere i suoi gioielli perché indebitata fino al collo. Veli, consapevole dell'ascendete che ha su di lei, è riuscito a sfilarle un'ingente somma di denaro. Ora, Sermin sta provando a rintracciarlo, ma non lo trova: il fratello di Zuleyha ha mentito anche circa il suo alloggio!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 29 agosto al 2 settembre 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.