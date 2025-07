Anticipazioni TV

Oggi, mercoledì 23 luglio 2025, in prima serata su Canale 5, in onda il quarto appuntamento con Temptation Island, il viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

Settimana bollente per Temptation Island , che raddoppia l’appuntamento e promette scintille in prima serata. Mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, Canale 5 trasmetterà due nuove puntate del docu-reality dei sentimenti, condotto come sempre da Filippo Bisciglia, pronte a scuotere definitivamente gli equilibri delle coppie in gioco. E questa volta non si tratta più solo di tensioni, allusioni o confessioni scomode: arriva un tradimento vero e proprio, il primo di questa edizione.

Temptation Island: le anticipazioni della puntata di mercoledì 23 luglio

Protagonista della tempesta annunciata è Simone Margagliotti, 28 anni, personal trainer e già soprannominato dal web “il terrapiattista”. Dopo settimane di dichiarazioni controverse che avevano già ferito profondamente la sua fidanzata Sonia, ora il giovane è finito al centro del ciclone per un presunto incontro ravvicinato con una tentatrice. E no, non si tratterebbe della single Eva, con cui inizialmente sembrava esserci del feeling, bensì di un’altra ragazza che avrebbe risvegliato l’interesse – e i sensi – del concorrente.

Già nelle scorse puntate Simone aveva fatto tremare la sua relazione rivelando un passato burrascoso e ricco di “scappatelle”. Le sue parole, tra il compiaciuto e il provocatorio, avevano lasciato il segno:

“Nella vita nessuna donna mi ha mai rifiutato. Ho avuto tante tante tante storie. A volte non fai certe cose perché vuoi, ma perché ti ci trovi. Ho concretizzato un pensiero che avevo su un’altra persona.”

Una dichiarazione che aveva spinto Sonia a chiedersi:

“Ma allora perché sta con me? Praticamente ha ammesso di avermi tradita prima del programma.”

A confermare i sospetti è arrivato il portale Dagospia, che ha sganciato la bomba:

“Appassionati di corna, tenetevi forte! Arrivano turbolenze fortissime nel doppio appuntamento di mercoledì e giovedì. Il tanto anelato tradimento si consumerà nel villaggio dei fidanzati. Simone non resisterà a una nuova tentatrice e darà il via a un incontro ravvicinato del terzo tipo. Per Sonia sarà una doccia fredda.”

Quella che sembrava solo una tensione emotiva si trasforma ora in realtà concreta. Il gioco delle tentazioni si fa più crudele, e la domanda è inevitabile: come reagirà Sonia quando vedrà le immagini? Riuscirà a rimanere lucida o chiederà subito il falò di confronto?

Temptation Island si prepara quindi a un doppio appuntamento imperdibile, che promette sorprese, colpi di scena e decisioni inaspettate. E’ giunto il momento per le coppie di capire fino in fondo la natura dei loro sentimenti.

La quarta puntata di Tempation Island, ci aspetta questa sera a partire dalle 21.20 su Canale 5

