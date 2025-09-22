TGCom24
Temptation Island e poi...e poi: stasera su Canale 5 in onda il secondo speciale

Anita Nurzia

Oggi, lunedì 22 settembre in prima serata su Canale 5 andrà in onda l'ultimo, imperdibile, appuntamento con il docu-reality di Filippo Bisciglia, Temptation Island .

Temptation Island e poi...e poi: stasera su Canale 5 in onda il secondo speciale

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island si chiude con un ultimo, attesissimo appuntamento speciale: oggi, lunedì 22 settembre in prima serata su Canale 5, Filippo Bisciglia guiderà i telespettatori tra nuovi colpi di scena, decisioni inaspettate e aggiornamenti sulle coppie protagoniste di questa edizione.

Temptation Island e poi...e poi, le anticipazioni dell'ultima puntata, lunedì 22 settembre

Dopo la scorsa puntata, che aveva dato spazio a Sarah e Valerio, Marco e Denise, e alla travagliata storia di Lucia e Rosario – quest’ultimo pronto a un’avventura da tronista interrotta bruscamente per una segnalazione da parte dell'ex fidanzata– stasera i riflettori si accenderanno sulle coppie rimaste in sospeso.

Grande attesa per Antonio e Valentina. La loro relazione, segnata da gelosie, mancanze e persino discussioni sulle bollette e sul gazebo di casa, sembrava a un passo dalla fine. E invece, al falò finale, è arrivata una proposta di matrimonio che ha cambiato tutto. Stasera la coppia aggiornerà il pubblico sui preparativi del grande giorno, mostrando come la crisi si sia trasformata in un nuovo inizio.

Tra i protagonisti più discussi della stagione, Alessio e Sonia M., entrambi avvocati pugliesi, sono pronti a sorprendere ancora. Dopo una separazione temporanea e un ritorno di fiamma, da settimane circola l’indiscrezione di una proposta di matrimonio in diretta. Sarà davvero questa la serata del fatidico anello?

Il momento più delicato riguarda Simone e Sonia B. La coppia aveva cercato di ricucire dopo un tradimento, e proprio dopo la fine delle registrazioni Sonia ha scoperto di essere incinta. Secondo i rumors sui social, però, tra i due ci sarebbe già stata una nuova rottura. La puntata darà finalmente chiarezza: stanno affrontando questa nuova fase insieme o da separati?

Infine, spazio ad Angelo e Maria Concetta. La loro storia sembra ormai chiusa: lui avrebbe già iniziato una nuova relazione, mentre lei avrebbe scelto di voltare pagina lontano dalle telecamere. Stasera scopriremo i dettagli del percorso che entrambi stanno intraprendendo dopo l’addio.



Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
