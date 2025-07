Tempi Supplementari: ciak, si gira in Veneto per il film tv con Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino

Anticipazioni TV

In Veneto il regista Ago Panini sta girando Tempi Supplementari, TV movie con Giuseppe Zeno, Clotilde Sabatino e Alvise Marascalchi. Il film è una storia d'amore e di sport prodotta da Pepito Produzioni.

Sono iniziate in Veneto le riprese del film TV Tempi Supplementari, diretto da quell'Ago Panini che nel 2008 ha firmato la regia di Aspettando il sole e lo scorso anno ha realizzato, insieme a Luca Lucini, la miniserie Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia. Come quest'ultima, Tempi Supplementari è prodotto da Pepito Produzioni, con il supporto di Veneto Film Commission. Il film sarà girato interamente in Veneto tra Feltre, Arsiè, Pedavena, Sovramonte, Alpago in provincia di Belluno e Asiago in provincia di Vicenza.

Tempi Supplementari: la trama e il cast

scritto da Sara Cavosi e Luca Monesi, Tempi Supplementari vede protagonisti Giuseppe Zeno, Clotilde Sabatino e Alvise Marascalchi. Il primo lo ricordiamo nelle serie L'onore e il rispetto, Il clan dei camorristi, Mina Settembre e Blanca; la seconda è diventata famosa grazie a Un posto al sole e ha recitato anche nelle miniserie Assunta Spina e Il signore della truffa, oltre che ne L'amica geniale, dov'è stata la professoressa Galiani. Quanto ad Alvise Marascalchi, l'abbiamo visto nella serie A un passo dal Cielo e nel film di Luca Lucini Le mie ragaze di carta, di cui era il giovane protagonista.

Del cast di Tempi Supplementari fanno parte anche Bianca Baglioni e Arianna Moro.

Tempi Supplementari è una storia d’amore, di sport, rivincita e riscatto. Ecco la sinossi ufficiale:

A Sandro, ex allenatore di hockey con una prestigiosa carriera ormai alle spalle, il destino offre una seconda inaspettata possibilità: allenare una squadra giovanile di ragazzi provenienti da situazioni sociali problematiche. Proprio nello stesso palaghiaccio in cui allena la squadra ritrova per caso anche sua figlia Thea che non vede da anni. Tra fallimenti iniziali, nuove alleanze e sentimenti che rifioriscono, Sandro dovrà scegliere se tornare al passato o restare accanto a ciò che ha appena ricostruito. Ma, come in ogni partita, ci sono i tempi supplementari.

La fotografia dell'articolo è di Alfio Sambataro