Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 23 al 27 settembre 2024: arriva Greta, il primo amore di Noah

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 23 al 27 settembre 2024.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 23 al 27 settembre 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Ulrike cade nel tranello di Erik

Dopo essere stato rifiutato a seguito dell’ennesimo bacio tra loro, Erik elabora un piano e si finge Ajay Khan per conquistare Ulrike. Durante una cena, in cui la riesce a colpire grazie alla preparazione del suo piatto indiano preferito, il piano di Erik dà i suoi frutti dato che la donna ammette di essere disposta a lasciare suo marito per lui. Un imprevisto, tuttavia, manda a monte la messinscena. Nel frattempo, ispirato dal viaggio in Turchia per prendere parte ad un matrimonio, Gerry si lascia guidare dall’istinto e chiede a Shirin si sposarlo. Anche Erik, fallito il piano con Ulrike, vuole sposare Shirin e chiede al padre della ragazza la mano della figlia, ma un errore grossolano a causa della poca conoscenza della lingua turca gli fa commettere un errore.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: André fa assumere Greta come cuoca

Per far sì che Greta venisse assunta come nuova cuoca al Fürstenhof, André ha manipolato il curriculum della donna riuscendo così nel suo intento, ma Helene scopre la verità e lo affronta a muso duro. Greta, ignara di tutto, arriva all’hotel per lavorare sotto la direzione di Robert e Hildegard, scoprendo che il suo curriculum è stato modificato, cosa che non passa inosservata anche a Hildegard che subito individua André come responsabile. Greta è il primo amore di Noah e il suo ingresso in scena si frappone tra l’amore del ragazzo con Valentina che, colpita dal suo atteggiamento distante, si allontana immediatamente. A complicare ancora di più la situazione arriva la confessione di Werner.

Tempesta d’Amore: Carolin e Vanessa si lasciano

Vanessa è devastata dalla fine della sua relazione con Carolin e si rende di conto di esserne ancora molto innamorata, pur non volendo riprendere la relazione. Max, nel frattempo, personalizza una bicicletta per Vanessa ma questo regalo la mette a disagio. Come potrebbe interpretare Carolin un gesto del genere da parte di Max?

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Valentina e Noah sempre più lontani

Valentina vorrebbe consolare Noah in un momento difficile ma Alexandra glielo impedisce, così nessuno dei due si rende conto di provare sentimenti forti e reciproci. L’ingresso in scena di Greta, il primo grande amore di Noah, non aiuta i due innamorati che sono sempre più distanti. Valentina allontana così Noah e cade nel tranello di Werner. Dopo aver scoperto che è innamorata di Noah e che Greta è il suo primo amore, Werner rivela a Valentina di averlo visto tra le braccia dell’ex fidanzata in cerca di conforto e lei è sconvolta dalla scoperta.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.