Stop a The Family, La forza di una donna si allunga: Ecco le novità del palinsesto delle Soap di Canale5 per questa estate

The Family è finito, e La forza di una donna si allungherà. Scopriamo insieme nel dettaglio come sta per cambiare il palinsesto Mediaset per questa estate 2025!

Un nuovo cambio di palinsesto per Canale 5. Dopo aver messo in pausa Tradimento ed aver dato il benvenuto alla nuova soap turca Forbidden Fruit, i vertici Mediaset hanno deciso di regalare un grande spazio del sabato pomeriggio a The Family per la sua ultima puntata. Scopriamo insieme che cosa è accaduto e che cosa accadrà alla programmazione di Canale 5 a partire della prossima settimana.

Forbidden Fruit al posto di Tradimento

Venerdì 26 giugno 2025 è andata in onda l'ultima puntata di Tradimento prima della pausa estiva. Questa amatissima soap opera turca è stata però subito rimpiazzata con un'altra soap, sempre proveniente dalla Turchia, ossia Forbidden Fruit. La dizi in questione ci racconta la storia di due sorelle, Yildiz e Zeynep, tanto diverse quanto unite, e va in onda a partire dalle 14.10. Anche la prossima settimana, Forbidden Fruit verrà trasmessa a questo orario, subito dopo Beautiful, che va in onda dalle 13:40, e subito prima de La forza di una donna, che va in onda a partire dalle 15:10.

La forza di una donna si allunga per rimpiazzare The Family

Da lunedì 7 luglio 2025 The Family non andrà più in onda: l'ultima puntata è stata trasmessa ieri, sabato 5 luglio. Che cosa andrà dunque al suo posto? Stando a quanto emerso finora dalla Guida TV ufficiale, questa soap non verrà rimpiazzata da un'altra soap come accade in genere, bensì La forza di una donna occuperà uno spazio di circa due ore, ovvero dalle 15:10 sino alle 17:00, l'orario d'inizio di Pomeriggio Cinque News, programma di approfondimento di cronaca, attualità e gossip condotto da Alessandra B Viero.

Arriva Innocence, Io sono Farah slitta

Le novità non sono ancora finite per quest'estate. A partire da sabato 12 luglio 2025, infatti, daremo il benvenuto ad un'altra soap turca, Innocence. Questa dizi verrà trasmessa soltanto nel weekend, ossia di sabato e domenica pomeriggio. Ad oggi, invece, sembra che i vertici Mediaset abbiano stabilito che la messa in onda di Io sono Farah, soap che ha per protagonista la celebre Demet Ozdemir, sia stata rimandata a data da destinarsi. Dunque, restiamo in attesa di nuove notizie ufficiali per scoprire quando verrà fissato questo imperdibile appuntamento.