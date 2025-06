Forbidden Fruit sostituisce Tradimento: Ecco che c'è da sapere su questo Stop e sulla Nuova Soap Turca di Canale5

Anticipazioni TV

Tradimento si prende una "vacanza", e al suo posto su Canale 5 ci sarà Forbidden Fruit, un'altra soap opera turca. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più su questo stop e sulla dizi in arrivo.

Stop a Tradimento, arriva Forbidden Fruit!

I fan di Tradimento non ne saranno per niente felici, ma ormai la decisione è stata presa: i vertici Mediaset hanno scelto di mettere in pausa questa amatissima soap opera turca. Infatti, oggi, venerdì 27 giugno 2025, va in onda l'ultima puntata di Tradimento prima di una piccola vacanza estiva. La bella notizia è che la dizi in questione non è ancora giunta al suo termine, e che presto Guzide, Tarik, Yesim, Sezai e tutti gli altri protagonisti torneranno a tenerci compagnia nei pomeriggi di Canale 5 ed il venerdì persino in prima serata. Nel frattempo, avremo l'occasione di lasciarci stregare da una nuova soap turca che prenderà il posto di questa, ossia Forbidden Fruit.

Tradimento: Che cosa succede nell'Ultima Puntata e che cosa succederà in futuro...

Nell'ultima puntata di Tradimento prima della pausa estiva, quella di oggi, venerdì 27 giugno 2025, assistiamo al ricovero di Kahraman, che nel tentativo di salvare la vita ad Ozan, ha messo a repentaglio la propria. Il giovane vien operato d'urgenza, e gli viene asportata la milza; poi finisce n terapia intensiva. Guzide, invece, ha la prova provata che Dundar sia davvero suo figlio: il risultato del test del DNA non lascia spazio a dubbi. Al contempo, Neva ha capito che Ipek è inconsolabile: la ragazza non riesce a sopportare il pensiero che Oltan l'abbia lasciata. Ma che cosa accadrà in futuro? Presto scopriremo che Oylum, dopo l'eroico gesto di Kahraman, lo perdonerà per aver dubitato della sua integrità morale, accusandola di averlo tradito con Tolga. Vedremo Dundar che, nonostante la diffidenza iniziale, riuscirà ad accettare Guzide come sua madre. Per finire, assisteremo anche ad un'importante scoperta da parte di Ipek, la quale dunque ritroverà la speranza di tornare insieme ad Oltan: aspetta un figlio da lui!

La Trama di Forbidden Fruit

Forbidden Fruit prenderà il posto di Tradimento da lunedì 30 giugno 2025, quindi andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 14:10. Ma di che cosa tratta questa soap opera turca? Le protagoniste della storia sono due sorelle, Zeynep e Yildiz, le quali vivono in una piccola casa ad Istanbul e si contraddistinguono per la loro grande ambizione. Tuttavia, a differenza della seconda che brama una vita all'insegna del lusso, la prima vorrebbe semplicemente affermarsi in ambito lavorativo, ottenendo finalmente ciò che merita, ma sempre in modo onesto. Così, Yildiz s'imbatte in Ender, una donna dell'alta società, che le farà una proposta tanto indecente quanto allettante: vuole assumerla come cameriera per sedurre il marito, il potente uomo d'affari Halit, affinché possa trarne un vantaggio economico dal loro divorzio. Al contempo, Zeynep conoscerà il suo nuovo capo, il bello e tenebroso Alihan, e tra i due scoccherà la scintilla...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.