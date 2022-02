Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 25 Febbraio 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il caso Collini, Il Commissario Montalbano: Un covo di vipere, Changeling, Malèna. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: NCIS e NCIS: Hawai'i, Fosca Innocenti, Propaganda Live, Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, Fratelli di Crozza, Warrior.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 25 Febbraio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il caso Collini, Il Commissario Montalbano: Un covo di vipere, Changeling, Malèna, Transporter 3, Sacro e profano, Ritratto di borghesia in nero, The Last Exorcism - Liberaci dal male, Dredd - Il giudice dell'apocalisse, Miss F.B.I. - Infiltrata Speciale.

Tutti i Film questa sera in TV:

Il caso Collini , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 3 : film drammatico, thriller del 2019 di Marco Kreuzpaintner, con Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach, Franco Nero, Manfred Zapatka, Jannis Niewöhner, Rainer Bock, Catrin Striebeck, Peter Prager, Hannes Wegener e Falk Rockstroh

Il Commissario Montalbano: Un covo di vipere, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 1: film giallo del 2017 di Alberto Sironi, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Valentina Lodovini, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, Alessandro Haber, Alice Canzonieri, Marcello Perracchio, Marcello Mazzarella, Giacinto Ferro, Giovanni Visentin, Beatrice Arnera, Ottavio Amato e Silvio Laviano.

Transporter 3, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1: film azione del 2008 di Olivier Megaton, con Jason Statham, Natalya Rudakova, François Berléand, Robert Knepper, Jeroen Krabbé, David Atrakchi, Yann Sundberg, Eriq Ebouaney, Silvio Simac, Timo Dierkes, Paul Barrett, David Kammenos e Alex Kobold.

Sacro e profano, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie: film guerra del 1959 di John Sturges, con Frank Sinatra, Gina Lollobrigida, Peter Lawford, Steve McQueen, Richard Johnson, Paul Henreid e Brian Donlevy.

Changeling, il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris: film drammatico, thriller del 2008 di Clint Eastwood, con Angelina Jolie, John Malkovich, Amy Ryan, Jason Butler Harner, Jeffrey Donovan, Michael Kelly, Devon Conti, Eddie Alderson, Gabriel Schwalenstocker, Jason Ciok, Colm Feore, Devon Gearhart, Geoff Pierson e Gattlin Griffith.

The Last Exorcism - Liberaci dal male, il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2: film thriller, horror del 2013 di Ed Gass-Donnelly, con Ashley Bell, Julia Garner, Spencer Treat Clark, David Jensen, Tarra Riggs, Louis Herthum e Muse Watson.

Ritratto di borghesia in nero, il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo: film drammatico del 1978 di Tonino Cervi, con Ornella Muti, Senta Berger, Capucine, Paolo Bonacelli, Maria Monti, Eros Pagni, Giancarlo Sbragia, Stefano Patrizi, Christian Borromeo, Mattia Sbragia e Giuliana Calandra.

Malèna, il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34: film drammatico del 2000 di Giuseppe Tornatore, con Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro, Luciano Federico, Matilde Piana, Pietro Notarianni, Gaetano Aronica, Gilberto Idonea, Angelo Pellegrino, Lucia Sardo, Maria Terranova, Antonello Puglisi, Emanuele Gullotto, Paola Pace, Domenico Gennaro, Vitalba Andrea e Gabriella Di Luzio.

Dredd - Il giudice dell'apocalisse, il film in onda stasera in tv alle 21 su 20: film azione, fantascienza, thriller del 2012 di Pete Travis, con Karl Urban, Lena Headey, Olivia Thirlby, Domhnall Gleeson, Jason Cope, Deobia Oparei, Langley Kirkwood e Brandon Livanos.

, il in onda : film azione, fantascienza, thriller del 2012 di Pete Travis, con Karl Urban, Lena Headey, Olivia Thirlby, Domhnall Gleeson, Jason Cope, Deobia Oparei, Langley Kirkwood e Brandon Livanos. Miss F.B.I. - Infiltrata Speciale, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia del 2005 di John Pasquin, con Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano, Diedrich Bader, Heather Burns, William Shatner, Nick Offerman, Abraham Benrubi, Treat Williams, Elisabeth Rohm, Ernie Hudson, Lusia Strus, Leslie Grossman e William O'Leary.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: