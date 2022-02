Fosca Innocenti: Stasera la Terza Puntata della Nuova Fiction di Canale5

Anticipazioni TV

Vanessa Incontrada è il Vice Questore Fosca Innocenti a capo di una squadra investigativa nella nuova fiction Mediaset. Stasera va in onda la terza di quattro puntate.

Va in onda questa sera venerdì 25 febbraio alle 21:50 su Canale5 la prima puntata nuova serie Fosca Innocenti, che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Claudio Bigagli e Irene Ferri. Si tratta di una serie in cui il realismo poliziesco e i paesaggi della Toscana si uniscono alla leggerezza della commedia sentimentale.

Vanessa Incontrada interpreta la protagonista Fosca Innocenti, Vice Questore a capo della squadra investigativa composta dalle ispettrici Giulia De Falco (Noferini), Rosa Lulli (Dazzi) e dall’agente Pino Ricci (Leone). La protagonista ha un istinto straordinario che la rende capace di riconoscere odori e profumi e dal quale si lascia guidare per risolvere i suoi intricati casi. Fosca è felice e ostinatamente single, vive in un casale di campagna con Bice (Trasselli), una donna anziana che la aiuta a gestire la proprietà e che si prende cura di lei sin da quando era una bambina. Fosca ama la natura e gli animali e adora fare lunghe passeggiate sul suo cavallo Sansone nei campi di girasole che circondano il suo casale. Qual è il punto debole della nostra protagonista? Il suo migliore amico Cosimo, interpretato da Francesco Arca, titolare dell'enoteca vicina al commissariato.

Fosca Innocenti: la trama della terza puntata in onda stasera 25 febbraio 2022

Perché una stella internazionale come Jutta Fisher, famosa cantante lirica, ha accettato di esibirsi in un agriturismo di Arezzo gestito da Francesco Rossi e dalla moglie Oriana? E perché, alle prime luci dell'alba ha lasciato il compagno e manager Alberto Morucci, per avventurarsi da sola nel famigerato bosco del diavolo? Queste le domande a cui Fosca deve dare risposta dopo il ritrovamento del corpo senza vita della donna. Intanto Giulia é sulle tracce di un pusher che ha venduto della droga a due giovani fidanzati. L'indagine sulla morte della cantante avvicina Fosca a Marcello Ognis, un affascinante critico musicale che conosceva bene la vittima. E mentre si avvicina sempre più la partenza di Cosimo per New York, Fosca scopre un'inaspettata affinità proprio con Marcello.

La serie, prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI, si articola in quattro puntate da 100' l'una. Soggetto e sceneggiatura sono di Dido Castelli e Graziano Diana. Le riprese sono state realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo.

La terza puntata di Fosca Innocenti va in onda questa sera 25 febbraio 2022 alle 21:50 su Canale5.