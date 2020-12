Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 14 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Ben is Back: il film stasera in tv su Rai 1 alle 21.25

(Drammatico, 2018, durata: 103 Min)

Un film di Peter Hedges con Julia Roberts, Lucas Hedges, Kathryn Newton, Courtney B. Vance, Melissa Van Der Schyff, Alexandra Park, Faith Logan, Tim Guinee, Marquise Vilson e Michael Esper.



Ben is Back: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Ben is Back: A Ben, da mesi in un centro di riabilitazione per liberarsi dalla dipendenza dalla droga, viene concesso di trascorrere il Natale in famiglia. Stando a quanto dice il ragazzo, il suo assistente è infatti dell'idea che riavvicinarsi agli affetti non potrà che fargli bene. La madre Holly Burns accoglie con gioia il ritorno a casa di suo figlio, sebbene scettica sui suoi reali progressi, e si prepara a trascorrere con lui le successive ventiquattro ore.

Presto i buoni propositi di Ben si scontrano con i fantasmi del passato, tanto che, dopo una riunione con il gruppo di supporto, il giovane cede di nuovo alla tentazione di drogarsi. I momenti di debolezza si alternano a sprazzi di lucidità, durante i quali il ragazzo, assalito dai sensi di colpa, riceve dalla madre l'aiuto e la comprensione di cui ha bisogno.

Holly non sa però che lo spacciatore per cui suo figlio lavorava è pronto a ricattarlo, e dovrà lottare con le unghie e con i denti per strappare Ben dal baratro in cui sta precipitando di nuovo...

Braven - Il coraggioso: il film stasera in tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2018, durata: 94 Min)

Un film di Lin Oeding con Jason Momoa, Garret Dillahunt, Jill Wagner, Stephen Lang, Sasha Rossof, Sala Baker, Fraser Aitcheson, Teach Grant, Glenn Ennis e Zahn McClarnon.



Braven - Il coraggioso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Braven - Il coraggioso: Joe Braven conduce una vita tranquilla con la moglie e la figlia nella frontiera tra Stati Uniti e Canada e si guadagna da vivere facendo il taglialegna. Quando suo padre Linden, affetto da demenza, finisce nel bel mezzo di una rissa in un bar per aver scambiato una donna con sua moglie, Joe, turbato dall'accaduto, decide di dedicare un po' di tempo al suo vecchio. I due, insieme alla figlia di Joe Charlotte, partono quindi per trascorrere un tranquillo weekend nella piccola baita di famiglia dispersa tra le montagne, ma qualcosa di inaspettato finisce per mettere in pericolo le loro vite. Una banda di trafficanti di droga è stata costretta in seguito a un incidente stradale con il camion che la trasportava, ad abbandonare lì una preziosa partita di cocaina. Proprio mentre la famiglia è in casa, i criminali, tornati indietro per recuperare ciò che gli appartiene, accerchiano la capanna pronti a uccidere chiunque interferisca con i loro piani...

Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate: il film stasera in tv su TV8 alle 21.30

(Avventura, Fantasy, 2014, durata: 144 Min)

Un film di Peter Jackson con Martin Freeman, Ian McKellen, Elijah Wood, Billy Connolly, Evangeline Lilly, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Hugo Weaving, Christopher Lee, Benedict Cumberbatch, Luke Evans, Richard Armitage, Andy Serkis, Stephen Fry, Ian Holm e Lee Pace.



Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate: Il trailer ufficiale definitivo in in italiano - HD

Trama del Film Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate: Il malvagio drago Smaug, adirato per l’inganno di Thorin Scudodiquercia, sferra un potente attacco a Pontelagolungo.

L’intervento di Bard, che colpisce il drago con la leggendaria Freccia Nera, salva gli abitanti del villaggio. Intanto, Kili tenta di ricongiungersi alla compagnia sulla Montagna Solitaria.

Prima di partite, il nano dichiara il suo amore all'elfa Tauriel. Quest'ultima, dopo aver appreso da Legolas di essere stata bandita per sempre dal Re Thranduil, parte alla ricerca dell’orco Bolg, per evitare che possa aiutare Azog.

Intanto, Thorin contrae una malattia che scatena la brama di possedere L'Arkengemma, rubata segretamente da Bilbo Baggins.

Dopo aver scoperto l'oscuro piano di Sauron, Gandalf viene salvato dall’intervento militare di Galadriel e, con la complicità di Radagast, avverte i nani che gli orchi di Azog stanno marciando su Erebor.

Ma le ricchezze della Montagna Solitaria attirano anche gli eserciti degli elfi e degli umani, che millantano diritti su parte del tesoro dei nani....

Adorabile nemica: il film stasera in tv su Cielo alle 21.15

(Commedia, Drammatico, 2017, durata: 108 Min)

Un film di Mark Pellington con Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, AnnJewel Lee Dixon, Anne Heche, Philip Baker Hall, Gedde Watanabe, Thomas Sadoski, Tom Everett Scott, Joel Murray e Yvette Freeman.



Adorabile nemica: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Adorabile nemica: Il film segue le vicende di Harriet, una donna dispotica che nella vita ha ottenuto un grande successo nel mondo degli affari. Ormai ricca e in pensione, Harriet non ha perso la sua mania di controllo su tutto e su tutti e vuole mettere parola anche sul proprio necrologio. Per avere voce anche su ciò che di lei verrà detto dopo la sua morte, la donna incarica Anne, giovane giornalista talentuosa e ambiziosa, di scrivere la storia della sua vita.

Harriet crede che dando ad Anne un'alta somma di denaro, lei scriverà esattamente ciò che vuole ma, ben presto, capirà quanto si sbaglia. Anne scaverà a fondo nella vita di Harriet, intenzionata a portare alla luce i fatti e la donna che si cela dietro quello scudo fatto di dispotismo e manie di controllo...

Assassin's Creed: il film stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Avventura, Fantascienza, 2016, durata: 115 Min)

Un film di Justin Kurzel con Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariane Labed, Brian Gleeson e Michael Kenneth Williams



Assassin's Creed: Nuovo trailer italiano del film- HD



Trama del Film Assassin's Creed: Il film segue le vicende di Callum Lynch, condannato a morte per omicidio. Tuttavia, la sua esecuzione capitale si rivela una messinscena: l'uomo si risveglia infatti a Madrid, nel quartier generale della Fondazione Abstergo. Lì Callum incontra Alan Rikkin, il capo della compagnia, che gli rivela di essere il discendente di Aguilar, uno dei membri degli Assassini, una confraternita che da secoli protegge la Mela dell'Eden dai Templari.

La Mela è un antico e potente manufatto dall'inestimabile valore, in quanto contiene il codice genetico del libero arbitrio: se i Templari scoprissero dov'è nascosta, potrebbero utilizzarla per tenere sotto controllo il genere umano. Per evitare che ciò accada, Callum viene collegato all’Animus - una macchina in grado di riportare in vita i ricordi genetici - grazie a cui scopre il passato del suo avo spagnolo del XV secolo e abbraccia la causa della confraternita degli Assassini. Dopo tutto ciò che ha scoperto, Callum sarà in grado di sconfiggere la potente organizzazione dei Templari?

