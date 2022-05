Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 26 Maggio 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: I Morti non Muoiono, Transformers 5, Quando c'era Berlinguer, Poveri ma ricchissimi, Soldado, Top Gun, Sherlock Holmes. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Don Matteo 13: finale di stagione, Corso Sempione 27, Antonino Chef Academy, CSI: Vegas.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 26 Maggio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: I Morti non Muoiono, Transformers 5, Quando c'era Berlinguer, Poveri ma ricchissimi, Soldado, Top Gun, Sherlock Holmes, Cake, Belly of the Beast, Un nemico da amare, Il vizietto II, Un anno da leoni, Mickey occhi blu.

Tutti i Film questa sera in TV:

I Morti non Muoiono , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film commedia, horror del 2019 di Jim Jarmusch, con Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Caleb Landry Jones, Selena Gomez, Austin Butler, Tom Waits, Rosie Perez, Carol Kane, Iggy Pop, Danny Glover, RZA, Sara Driver e Luka Sabbat.

, il in onda : film commedia, horror del 2019 di Jim Jarmusch, con Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Caleb Landry Jones, Selena Gomez, Austin Butler, Tom Waits, Rosie Perez, Carol Kane, Iggy Pop, Danny Glover, RZA, Sara Driver e Luka Sabbat. Transformers 5: L'Ultimo Cavaliere , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film azione, fantascienza del 2017 di Michael Bay, con Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Stanley Tucci, Josh Duhamel, John Turturro, John Goodman, Gil Birmingham, Santiago Cabrera, Gemma Chan, Sophia Myles, Mitch Pileggi, Frank Welker, Jerrod Carmichael, Ken Watanabe e Peter Cullen.

, il in onda : film azione, fantascienza del 2017 di Michael Bay, con Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Stanley Tucci, Josh Duhamel, John Turturro, John Goodman, Gil Birmingham, Santiago Cabrera, Gemma Chan, Sophia Myles, Mitch Pileggi, Frank Welker, Jerrod Carmichael, Ken Watanabe e Peter Cullen. Quando c'era Berlinguer , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 3 : film documentario, biografico di Walter Veltroni.

, il in onda : film documentario, biografico di Walter Veltroni. Poveri ma ricchissimi , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Canale 5 : film commedia del 2017 di Fausto Brizzi, con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Bebo Storti, Ubaldo Pantani, Tess Masazza, Kai Portman, Paolo Rossi, Massimo Ciavarro e Federica Lucaferri.

, il in onda : film commedia del 2017 di Fausto Brizzi, con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Bebo Storti, Ubaldo Pantani, Tess Masazza, Kai Portman, Paolo Rossi, Massimo Ciavarro e Federica Lucaferri. Soldado , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film azione, drammatico, thriller del 2018 di Stefano Sollima, con Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Matthew Modine, Manuel Garcia-Rulfo, Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Christopher Heyerdahl, Shea Whigham, Jake Picking e David Castañeda.

, il in onda : film azione, drammatico, thriller del 2018 di Stefano Sollima, con Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Matthew Modine, Manuel Garcia-Rulfo, Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Christopher Heyerdahl, Shea Whigham, Jake Picking e David Castañeda. Top Gun , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film azione, avventura, drammatico del 1986 di Tony Scott, con Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, Michael Ironside, Barry Tubb, John Stockwell, Tom Skerritt, Rick Rossovich e Tim Robbins.

, il in onda : film azione, avventura, drammatico del 1986 di Tony Scott, con Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, Michael Ironside, Barry Tubb, John Stockwell, Tom Skerritt, Rick Rossovich e Tim Robbins. Cake , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film drammatico del 2014 di Daniel Barnz, con Jennifer Aniston, Anna Kendrick, Britt Robertson, Sam Worthington, Adriana Barraza, Lucy Punch, Chris Messina, William H. Macy, Mamie Gummer, Misty Upham, Felicity Huffman, Rose Abdoo, Ashley Crow, Pepe Serna e Julio Oscar Mechoso.

, il in onda : film drammatico del 2014 di Daniel Barnz, con Jennifer Aniston, Anna Kendrick, Britt Robertson, Sam Worthington, Adriana Barraza, Lucy Punch, Chris Messina, William H. Macy, Mamie Gummer, Misty Upham, Felicity Huffman, Rose Abdoo, Ashley Crow, Pepe Serna e Julio Oscar Mechoso. Belly of the Beast , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film azione del 2003 di Siu-Tung Ching, con Steven Seagal, Byron Mann, Monica Lo, Tom Wu, Sarah Malukul Lane, Patrick Robinson, Vincent Riotta, Norman Veeratum, Elidh MacQueen e Kevork Malikyan.

, il in onda : film azione del 2003 di Siu-Tung Ching, con Steven Seagal, Byron Mann, Monica Lo, Tom Wu, Sarah Malukul Lane, Patrick Robinson, Vincent Riotta, Norman Veeratum, Elidh MacQueen e Kevork Malikyan. Un nemico da amare , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai Premium : film sentimentale del 2011 di John Delbridge, con Rike Schmid, Hendrik Duryn e Mignon Remé.

, il in onda : film sentimentale del 2011 di John Delbridge, con Rike Schmid, Hendrik Duryn e Mignon Remé. Il vizietto II , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 1980 di Edouard Molinaro, con Ugo Tognazzi, Michel Serrault, Marcel Bozzuffi, Michel Galabru, Paola Borboni, Benny Luke, Giorgio Cerioni, Roberto Bisacco, Mark Bodin, Giovanni Vettorazzo, Glauco Onorato, Gianrico Tondinelli, Nazzareno Natale, Antonio Francioni, Stelio Candelli e Tom Felleghy.

, il in onda : film commedia del 1980 di Edouard Molinaro, con Ugo Tognazzi, Michel Serrault, Marcel Bozzuffi, Michel Galabru, Paola Borboni, Benny Luke, Giorgio Cerioni, Roberto Bisacco, Mark Bodin, Giovanni Vettorazzo, Glauco Onorato, Gianrico Tondinelli, Nazzareno Natale, Antonio Francioni, Stelio Candelli e Tom Felleghy. Sherlock Holmes , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, avventura, giallo del 2009 di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan, Kelly Reilly, James Fox, Hans Matheson, Robert Stone, William Hope, Robert Maillet, David Garrick, William Houston e Terry Taplin.

, il in onda : film azione, avventura, giallo del 2009 di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan, Kelly Reilly, James Fox, Hans Matheson, Robert Stone, William Hope, Robert Maillet, David Garrick, William Houston e Terry Taplin. Un anno da leoni , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TV2000 : film commedia del 2011 di David Frankel, con Jack Black, Owen Wilson, Steve Martin, Rashida Jones, Jim Parsons, Rosamund Pike, Anjelica Huston, Joel McHale, Dianne Wiest, Anthony Anderson, Kevin Pollak, Tim Blake Nelson e John Cleese.

, il in onda : film commedia del 2011 di David Frankel, con Jack Black, Owen Wilson, Steve Martin, Rashida Jones, Jim Parsons, Rosamund Pike, Anjelica Huston, Joel McHale, Dianne Wiest, Anthony Anderson, Kevin Pollak, Tim Blake Nelson e John Cleese. Mickey occhi blu, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia del 1999 di Kelly Makin, con Burt Young, Gerry Becker, James Caan, Tony Darrow, James Fox, Hugh Grant, Jeanne Tripplehorn, Joe Viterelli e Maddie Corman.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: