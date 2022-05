Don Matteo 13: Stasera su Rai1 l'Ultima Puntata della Fiction con Raoul Bova, Terence Hill e Nino Frassica

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nel finale di stagione della Fiction Don Matteo 13. Nell'ultima puntata in onda stasera su Rai1, i Carabinieri indagano su Don Massimo. Il prete sembra infatti nascondere qualcosa. Solo Cecchini crede nella sua buona fede. Il ritorno di Sergio ha sconvolto Anna. Cosa deciderà di fare la Capitana?

Ultimo appuntamento con Don Matteo 13. Stasera, giovedì 26 maggio 2022, va in onda l'Ultima Puntata della Fiction con Terence Hill e Nino Frassica, in onda alle 21.25 su Rai1. È stata la stagione delle novità e di nuovi arrivi; a Spoleto hanno fatto il loro ingresso Valentina - la figlia del Capitano, ora Colonnello Anceschi - che è riuscita a portare una ventata di freschezza nella vita del Maresciallo Cecchini ma anche in quella di Marco Nardi. Con lei Federico, un giovane scapestrato e pieno d'ira che, nel corso delle puntate, ha saputo trovare la sua strada e ha imparato cosa vuole dire perdonare e amare. Tutto grazie a Greta, una giovane ragazza piena di speranza ma con un passato molto doloroso. Ma la novità più importante di questa Tredicesima Stagione è Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, che dopo la quarta puntata ha preso il posto di Don Matteo nella canonica e piano piano anche nel cuore dei parrocchiani. Ex carabiniere dei corpi speciali, fattosi prete dopo aver accidentalmente ucciso un ragazzino, Don Massimo si è lasciato travolgere della vena investigativa che caratterizzava il suo predecessore e sembra esser riuscito pure ad abbattere il muro della diffidenza del Maresciallo Cecchini, amico di lunga data di Don Matteo. Ma il parroco nasconde dei segreti che verranno svelati questa sera. Una donna dal suo passato è tornata a bussare alla sua porta. Ma chi sarà? Oggi vedremo anche come andrà a finire per Marco, Anna, Valentina e Sergio, appena tornato in città dopo essere fuggito senza dare alcuna spiegazione. Per questo e per goderci ancora meglio la serata, ecco una clip in esclusiva del Finale di Stagione di Don Matteo 13.





Don Matteo 13: ecco cosa è successo nella Penultima Puntata

Nella penultima puntata di Don Matteo 13, Anna ha dovuto fare i conti con l'istinto materno. A causa di un problema alle tubature, Ines è andata a vivere per qualche giorno a casa sua e la Capitana, per la prima volta nella sua vita, ha valutato l'idea di prendere in affido la figlia di Sergio, a cui è profondamente legata. Una prospettiva che non l'aveva nemmeno sfiorata anni prima e che potrebbe far sfumare la sua partenza per una missione in Siria e potrebbe addirittura bloccare la sua carriera. La piccola Ines è però una ventata di aria fresca sia per lei che per Marco, ormai diventato una figura paterna per la bambina. Tra Marco e Anna è evidente che ci sia ancora qualcosa e il torneo di calcio in cui Ines è stata coinvolta dal Maresciallo Cecchini, ha fatto sì che i due si avvicinassero così tanto da sembrare davvero una famiglia. Peccato però che nel finale di serata, Sergio sia tornato a Spoleto. Cosa vorrà ora il ragazzo? Potrebbe voler ricucire il suo rapporto con la fidanzata? Intanto Greta ha superato brillantemente la sua operazione e lei e Federico potranno ora davvero pensare al proprio futuro. Ma al futuro sembra proprio non poterci pensare Don Massimo. Il parroco è infatti stato contattato da una donna dal suo passato, che sembra non volerlo lasciare in pace. Negli ultimi minuti della puntata, il prete l'ha raggiunta in una casa di campagna lasciandoci pensare che ci siano ancora tanti segreti da scoprire sul sostituto di Don Matteo.

Don Matteo 13: le Anticipazioni dell'Ultima Puntata in onda Stasera su Rai1

Nell'ultima puntata di Don Matteo 13, intitolata Dimenticando Matteo, Don Massimo nasconde dei segreti. I Carabinieri ne sono convinti e cominciano a indagare sugli strani movimenti del parroco e sulle sue strane frequentazioni. Queste sembrano coinvolgere la misteriosa donna, vista nella penultima puntata e che, senza dubbio, è legata al passato del prete. L'unico che sembra essere sicuro della buona fede di Don Massimo è Cecchini. Il Maresciallo, inaspettatamente, si è molto affezionato al sostituto di Don Matteo ed è certo che il suo amico non avrebbe mai lasciato la sua canonica e i suoi fedeli a qualcuno che non godesse della sua estrema fiducia. Per questo farà di tutto per aiutarlo e per far cadere ogni sospetto su di lui. Nino dovrà però gestire un'altra situazione, tragicomica. Per un equivoco si troverà a organizzare il suo matrimonio con Elisa. La confusione regnerà sovrana a Spoleto ma anche nella vita di Anna. Il ritorno di Sergio ha messo la Capitana con le spalle al muro e la spingerà a decidere se partire con Valente in Siria oppure rimanere in città e farsi una vita con Ines e con il suo ex fidanzato. Ma quale dei due? Sergio o Marco? Il PM Nardi sembra aver finalmente trovato la felicità con Valentina ma i suoi sentimenti per Anna potrebbero portarlo a prendere una strada molto diversa da quella tracciata sino a ora e forse per la coppia Nardi-Olivieri c'è ancora speranza.

L'Ultima Puntata di Don Matteo 13 va in onda stasera su Rai1.