Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 27 Marzo 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: La Truffa dei Logan, Mission: Impossible - Fallout, Miracoli dal Cielo, Charlotte Gray, Lezioni di piano, Mediterraneo. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Noi, The Rookie e Blue Bloods, Che tempo che fa, Lo show dei record, Formula 1: GP Arabia Saudita, Nove Racconta: la scomparsa di Denise, La Notte degli Oscar 2022.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 27 Marzo 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La Truffa dei Logan, Mission: Impossible - Fallout, Miracoli dal Cielo, Charlotte Gray, Lezioni di piano, Mediterraneo, Le mie nozze country, Rush Hour 3: Missione Parigi, Zack & Miri - amore a...primo sesso

Tutti i Film questa sera in TV:

La Truffa dei Logan , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai4 : film commedia, azione del 2017 di Steven Soderbergh, con Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough, Daniel Craig, Hilary Swank, Katie Holmes, Katherine Waterston, Dwight Yoakam, Seth MacFarlane, Macon Blair, Sebastian Stan, Brian Gleeson e Jack Quaid.

Mission: Impossible - Fallout , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film azione del 2018 di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Henry Cavill, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan, Simon Pegg, Sean Harris, Ving Rhames e Joey Ansah.

Miracoli dal Cielo , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico del 2016 di Patricia Riggen, con Jennifer Garner, Martin Henderson, Kylie Rogers, Queen Latifah, Eugenio Derbez, Kelly Collins Lintz, John Carroll Lynch, Brandon Spink, Bruce Altman, Brighton Sharbino e Courtney Fansler.

Charlotte Gray , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film drammatico, sentimentale del 2001 di Gillian Armstrong, con Cate Blanchett, James Fleet, Abigail Cruttenden, Charlotte McDougall, Rupert Penry-Jones, Robert Hands, Billy Crudup, Michael Gambon, Hugh Ross, Martin Oldfield, Mike Burnside, Miranda Bell e Angus Wright.

Le mie nozze country , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2019 di Justin G. Dyck, con Greyston Holt, Bea Santos, Celeste Desjardins, Deana Carter, Jesse Collin, Erica Deutschman, Greg Vaughan, Allison Hossack, Mike Shara e Charlotte Hegele.

Lezioni di piano , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico, sentimentale del 1993 di Jane Campion, con Holly Hunter, Harvey Keitel, Anna Paquin, Sam Neill, Kerry Walker, Geneviève Lemon, Tungia Baker, Ian Mune, Peter Dennett, Tewhatanui Skipwith, Te Whatanui, George Boyle, Mere Boynton, Jon Brazier e Bruce Allpress.

Mediterraneo , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia, guerra ddel 1991 di Gabriele Salvatores, con Claudio Bigagli, Diego Abatantuono, Giuseppe Cederna, Ugo Conti, Gigio Alberti, Vanna Barba, Claudio Bisio, Antonio Catania, Memo Dini, Luigi Montini e Vasco Mirandola.

Rush Hour 3: Missione Parigi , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, commedia del 2007 di Brett Ratner, con Jackie Chan, Chris Tucker, Hiroyuki Sanada, Noémie Lenoir, Max von Sydow, Yvan Attal, Roselyn Sanchez, Roman Polanski, Youki Kudoh, Tzi Ma, Julie Depardieu, Zhang Jingchu e Vinnie Jones.

, il in onda : film azione, commedia del 2007 di Brett Ratner, con Jackie Chan, Chris Tucker, Hiroyuki Sanada, Noémie Lenoir, Max von Sydow, Yvan Attal, Roselyn Sanchez, Roman Polanski, Youki Kudoh, Tzi Ma, Julie Depardieu, Zhang Jingchu e Vinnie Jones. Zack & Miri - amore a...primo sesso, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia del 2011 di Kevin Smith, conSeth Rogen, Elizabeth Banks, Jason Mewes, Jeff Anderson, Traci Lords, Craig Robinson, Katie Morgan e Ricky Mabe.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:





Noi (fiction serie tv), in onda dalle 21.25 su Rai 1

The Rookie e Blue Bloods (serie tv), in onda dalle 21 su Rai 2

Che tempo che fa (talk show), in onda dalle 20 su Rai 3

Zona bianca (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4

Lo show dei record, condotto da Gerry Scotti (talent show), in onda dalle 21.20 su Canale 5

Non è l'Arena (talk show, politica, attualità), in onda alle 21.15 su La7

Formula 1: GP Arabia Saudita, Gara, in onda dalle 21.25 su TV8

La Notte degli Oscar 2022, in onda dalle 00.15 su TV8

Nove Racconta: la scomparsa di Denise Pipitone (documentario, cronaca nera), in onda dalle 21.25 su Nove

Di là dal fiume e tra gli alberi (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Rai 5

Mom (serie tv), in onda dalle 21.15 su Italia 2

Grey's Anatomy (serie tv), in onda dalle 21.30 su La7D

Il cantante mascherato (celebrity talent show), in onda dalle 21.20 su Rai Premium

Vera (serie tv), in onda dalle 21.10 su Giallo

Colombo: Doppio gioco (serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crime

90 giorni per innamorarsi: e poi... (docu-reality), in onda dalle 20.20 su Real Time

Border security: niente da dichiarare (docu-reality), in onda dalle 21.25 su DMAX

3/11 Tsunami (documentario), in onda dalle 21.15 su Focus.

I ragazzi di via Giulia (documentario), in onda alle 21.35 su Rai Storia.