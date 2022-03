Noi: stasera su Rai 1 la quarta Puntata dell'adattamento della serie USA "This is Us"

Anticipazioni TV

Alle 21.25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Noi, con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Claudia Marsicano, Dario Aita e Livio Kone. La trama degli episodi.

Sono stati in leggero calo, con uno share del 15.8 %, gli ascolti tv di Noi, ed è un peccato, soprattutto per la bravura degli attori che interpretano in un contesto italiano le vicende di una famiglia, i Peirò, sulla base della premiatissima serie americana This is Us, giunta oltreoceano alla quinta stagione. Diretta da Luca Ribuoli, Noi conta su solide performance non solo da parte di Lino Guanciale e Aurora Ruffino, ma anche di tutti gli altri protagonisti, dai loro figli che vediamo bambini, adolescenti ed adulti (dove sono interpretati da Claudia Marsicano, Dario Aita e Livio Kone), alla Betta di Angela Ciaburri e al Mimmo di Timothy Martin. Per chi continua a vederla, stasera 27 marzo alle 21.25 va in onda su Rai 1 la quarta puntata (su 6) composta da due episodi, che ci portano avanti e indietro in differenti periodi della vita della famiglia di Pietro e Rebecca e dei loro figli, con sullo sfondo la storia del nostro Paese.

La terza puntata si era conclusa con la scoperta d aparte di Daniele (Kone), proprio il giorno di Natale con le famiglie riunite, che Rebecca, la sua madre adottiva, conosceva da sempre il suo padre naturale e per tutta la sua vita gli aveva nascosto la verità. Sempre nel presente, Claudio era riuscito a convincere la sua "Ofelia", la collega Chiara (Liliana Fiorelli) a partecipare al Natale coi suoi, mentre Cate, intenzionata a sottoporsi a un by-pass gastrico, aveva deciso di prendersi una pausa da Teo. Nel passato avevamo assistito alla nascita delle tradizioni delle feste in casa Peirò.

Noi: la trama della quarta puntata (episodi La baita e La casa)

Ancora troppo sconvolto per quello che ha scoperto, Daniele non sembra intenzionato a ricucire con sua madre: è come se tutte le sofferenze passate fossero tornate a galla e lui non riesce a perdonarla. La stessa Cate vive un momento di profonda incomprensione con Rebecca: l'ipotesi di ricorrere ad un bypass gastrico non fa che rinverdire antichi dubbi e malumori tra le due.

Metà anni '80. Pietro e Rebecca, alle prese con la ricerca di un appartamento più spazioso, vengono informati non senza un certo scompiglio che si tratta di una gravidanza gemellare: non un solo bambino, ma addirittura tre.