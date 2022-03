Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 27 marzo 2022

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.

Sarà una puntata in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina ma si parlerà anche di emergenza Covid, stasera domenica 27 marzo 2022, a Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, in onda a partire dalle 20, per l’anteprima e poi, alle 20.30.

Si tornerà a parlare di Guerra nella nuova puntata di Che Tempo che Fa. Come ormai da diverse settimane, il programma di Fabio Fazio si occuperà di fare il punto sulla situazione, in chiusura di una settimana molto calda, in cui il conflitto tra Russia e Ucraina non accenna a cessare. L'appuntamento di oggi sarà dedicato dunque agli approfondimenti sul tema. Anche stasera ci saranno giornalisti e inviati, ospiti che si alterneranno – chi in presenza e chi in collegamento – per raccontare gli ultimi avvenimenti. Spazio verrà dato anche all'importante questione della transizione ecologica e si tornerà a parlare di emergenza Covid.

Tra gli ospiti della puntata: il Ministro della Salute Roberto Speranza per gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Covid in Italia; il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.

E ancora, dopo 13 stagioni e 22 anni di set Terence Hill lascia Don Matteo. L'attore sarà ospite nella Puntata di Stasera di Che Tempo che Fa per parlare di questo sentito addio alla Fiction, con un suo inseparabile amico: il ‘maresciallo Cecchini’ Nino Frassica.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.