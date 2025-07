Soap Rai: Cambi in arrivo ad Agosto 2025 per Ritorno a Las Sabinas, Un Posto al Sole e Il Paradiso delle Signore

Anticipazioni TV

Cambiamenti in arrivo nei palinsesti Rai in agosto 2025. Ecco cosa succederà alle Soap durante il mese più caldo dell'estate.

Cambiamenti in arrivo nel prossimo mese per le Soap Rai. Da agosto 2025 assisteremo a un cambio nel palinsesto di Rai1, di Rai2 e di Rai3 e che durerà per poco, giusto il tempo di una breve vacanza. Ma cosa succederà agli appuntamenti con le storie d’amore spagnole e italiane? Scopriamo insieme e vediamo anche quale sarà il futuro di Ritorno a Las Sabinas, Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole.

Ritorno a Las Sabinas: la Soap si ferma ad agosto 2025

Lo avevamo anticipato sin da subito. Ritorno a Las Sabinas, che passerà su Rai2 dal 7 luglio 2025, di mattina con due puntate, non ci farà compagnia per tutta l’estate ma si fermerà in agosto 2025. Il cambiamento dei palinsesti dovuto alla morte di Papa Francesco ha spostato l’inizio delle avventure delle sorelle Molina ma con la novità del cambio di rete, di orario e con il doppio appuntamento, si potrebbero pareggiare i conti. La serie spagnola è composta di 70 episodi e attualmente siamo arrivati a poco meno della metà; questo significa che il gran finale dovrebbe arrivare ad agosto 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Soap torna a settembre 2025 ma prima avanti con le repliche

Il Paradiso delle Signore tornerà in onda l’8 settembre 2025 con la nuova stagione, l’ottava daily e la decima totale. La Soap ci farà compagnia già da prima della seconda settimana di settembre. Sì perché da agosto sono previste le repliche degli episodi andati in onda a maggio 2025. Sarà il modo migliore per fare un piccolo ripasso su quanto accaduto prima del gran finale e gli episodi della scorsa primavera ci hanno riservato degli scoop sensazionali, prima tra tutti la scoperta – o meglio conferma, visto che lo sospettavamo da tempo – che Odile è figlia di Umberto.

Si ricomincerà, come detto, a settembre 2025 e saranno tante le novità in arrivo. Matrimoni in vista, nuovi personaggi, tra cui Paolo Romano da Un Posto al Sole, e tanti scoop da scoprire. Non vediamo l’ora!

Un Posto al Sole: La Soap si prende una pausa in agosto 2025

Un Posto al Sole ci farà compagnia per tutta l’estate ma come ogni anno, si prenderà una piccola pausa in occasione del Ferragosto. La Soap partenopea si fermerà da lunedì 11 a venerdì 22 agosto 2025, una decina di giorni per rifiatare. Tornerà quindi regolarmente in onda il 25 agosto 2025 con un nuova stagione tutta da scoprire e che ci farà capire quale sarà il futuro sia dei Cantieri sia di Marina e Roberto, ora più che mai in difficoltà.

