Sei Sorelle non va in onda il 13 giugno 2022: ecco perché e cosa andrà in onda al suo posto

Sei Sorelle non andrà in onda il 13 giugno 2022. La soap si prende una pausa; l'appuntamento tornerà regolarmente martedì 14 giugno. Ma scopriamo il perché di questo cambio di palinsesto e cosa vedremo al posto delle vicende di casa Silva.

Cambio di palinsesto nel pomeriggio di Rai1. Sei Sorelle non andrà in onda lunedì 13 giugno 2022. La soap che ha sostituito Il Paradiso delle Signore per questa estate, si prende una pausa e lascia il suo posto a uno Speciale del TG1 dedicato alle Elezioni comunali e al Referendum del 12 giugno 2022, che andrà in onda a partire dalle 14.00 sino alle 17.00 circa. L'appuntamento con le sorelle Silva ritornerà martedì 14 giugno, nel suo solito orario, dalle 16.00.

Sei Sorelle non va in onda il 13 giugno 2022

Salta l'appuntamento con Sei Sorelle. Lunedì 13 giugno 2022 non andrà in onda la puntata della nuova soap che, in questa estate, ha sostituito Il Paradiso delle Signore. Al suo posto andrà in onda uno Speciale TG1 dedicato alle Elezioni Comunali e ai cinque Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Spazio quindi all'informazione politica e amministrativa all'indomani di un Referendum voluto dal Presidente della Repubblica e indetto il 6 aprile scorso. Spazio anche ai risultati delle Elezioni Comunali di 12 Comuni Italiani, chiamati alle urne per la scelta del loro sindaco.

Sei Sorelle: l'appuntamento con la Soap di Rai1 torna il 14 giugno 2022

Sei Sorelle tornerà regolarmente in onda martedì 14 giugno 2022. Si tratterà quindi di una pausa brevissima e probabilmente – secondo una prassi abbastanza comune per la sorella soap di Rai3 – si recupererà la puntata perduta con un doppio appuntamento, ancora da fissare nell'estate del 2022. Ricordiamo che la soap Sei Sorelle andrà in onda per tutto il periodo estivo, sino a settembre, mese in cui ritornerà Il Paradiso delle Signore con la Settima e nuova Stagione.

Sei Sorelle Anticipazioni 14 giugno 2022

Le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 14 giugno 2022 ci rivelano che Blanca è sempre più preoccupata per le spese del suo matrimonio. Le condizioni economiche della sua famiglia le impongono di fare un po' di economia e la ragazza, non potendo rivelare né al suo fidanzato né alla sua futura suocera la verità, cercherà di contenere i costi senza destare sospetti. Intanto Salvador, sempre più infastidito dalle minacce di Don Ricardo, chiederà a Diana di rivelargli la verità su suo padre. Che fine ha fatto Don Fernando? Il giovane direttore si dirà pronto a qualsiasi rivelazione. Francisca troverà invece un modo per esibirsi all'Ambigù senza farsi riconoscere. Qualcosa però non andrà secondo i suoi piani.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 14 al 17 giugno 2022.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.