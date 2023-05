Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 maggio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 maggio 2023.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 8 maggio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 8 maggio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 8 maggio 2023 - le sorelle dovranno affrontare la chiusura della fabbrica, messa in quarantena da Cristobal ma anche la malattia di Francisca, ormai chiaramente contagiata dal morbo. Gabriel, che da sempre ama la bella cantante, decide di farle visita e di starle accanto in questo momento delicato. Il giovane però non può farlo alla luce del sole e si introduce in casa dalla finestra. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 maggio 2023 - Cerri se la prenderà con l'amica per non essere stato coinvolto nel viaggio in crociera con Guido, Bice e Sergio. Cerri non sopporterà di essere stato escluso e l'Altieri dovrà rimediare il più in fretta possibile. Intanto Marina, sconvolta da quanto scoperto su Roberto, prenderà una decisione drastica. Tra lei e il consorte ci sarà una forte discussione, che non cambierà però le cose. Franco e Angela invece vivranno un momento di ritrovata calma ma la situazione sfuggirà loro di mano e la Poggi sarà assalita da altri dubbi e preoccupazioni. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

