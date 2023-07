Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 luglio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 luglio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 6 luglio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 6 luglio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 6 luglio 2023 - Blanca, dopo aver scoperto che Cristobal sta per andare in Marocco, comprenderà di amare il dottore e di essere molto preoccupata per la sua partenza. La ragazza confesserà tutto questo a Diana. Intanto Adela rifiuterà di cedere al ricatto di Don Ricardo, che le proporrà di pagarle la cauzione in cambio delle sue quote dell’azienda. Elisa invece si vanterà con Diana della sua nuova vita con suo padre e la informerà di aver chiesto a Salvador di farle da cavaliere. Nel frattempo Francesca sarà aggredita all’uscita dall’Ambigù e si spaventerà moltissimo. Chi vorrà farle del male? Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 3 al 7 luglio 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 6 luglio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 6 luglio 2023 - Nunzio si accorgerà di aver fatto colpo su più di una persona. Il fascinoso chef avrà a che fare con alcune corteggiatrici, che potrebbero persino conquistarlo. Tra queste non ci sarà però Rossella, che - archiviato il loro bacio - sembrerà essere più che mai attenta a convincere Luca della sua bravura. La Graziani sarà ancora molto delusa dall’atteggiamento del suo Riccardo, che non pare volerla aiutare in questa situazione complicata. Intanto Renato potrà finalmente tornare a casa, mentre Marina, dopo la discussione avuta con Lara, prenderà ancora più le distanze da Roberto. Viola invece continuerà a non voler rimanere sola con Eugenio. Questo comportamento infastidirà, e non poco, lo stesso Nicotera... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 luglio 2023.