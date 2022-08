Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 agosto 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 agosto 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 agosto 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 4 agosto 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 4 agosto 2022 - Diana ha scoperto che Francisca è La Bella Margarita e dopo un iniziale nervosismo, incoraggia la sorella a continuare a lavorare all'Ambigù. Le chiede però di stare attenta a non farsi scoprire. Potrebbe essere travolta dallo scandalo. Intanto Don Ricardo, grazie al sostegno di zia Adolfina, cerca di avvicinarsi alle sue nipoti. Le ragazze non sono per nulla contente di questa intromissione, soprattutto ora che una nuova e importante commessa sta mettendo gli operai in difficoltà. Adela invece comincia a essere preoccupata per la corte di Mauro. La Silva teme di non sapere gestire il suo amico mentre Blanca cerca ancora di riportare la pace tra Rodolfo e Cristobal. Nella speranza di ottenere qualche risultato, chiede sostegno a Victoria. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dall'1 al 5 agosto 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 agosto 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 agosto 2022 - Roberto non ha idea che Lara e Marina si stiano accordando alle sue spalle. La Martinelli, scoperto di essere in bancarotta, ha dovuto ricorrere all'aiuto della Giordano, con cui vorrebbe stringere un patto economico. Marina dovrà ragionare sulla proposta della sua nemica. Accettare o no? Rossella intanto è ancora piuttosto scossa dalla lettera ricevuta da Corrado. Le brutte notizie la faranno riflettere sul senso della vita e sulla necessità di vivere ogni momento intensamente. Speranza ha invece deciso di indagare sullo stato di salute delle bufale dell'azienda di suo padre. La ragazza è certa che potrà contare sull'aiuto di Guido, Mariella e di suo fratello Castrese. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'1 al 5 agosto 2022.