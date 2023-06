Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 30 giugno 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 giugno 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 30 giugno 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 30 giugno 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 30 giugno 2023 - le Silva saranno molto deluse da Elisa. Le ragazze avranno capito che a rivelare a Don Ricardo la verità su Don Fernando è stata proprio la piccola di casa e, colpite da questo voltafaccia, decideranno di cacciarla. Intanto Blanca tenterà di convincere Donna Dolores a darle un'altra opportunità ma la signora Loygorri si rifiuterà anche solo di ascoltarla. La giovane se la prenderà con Adela e l'accuserà di averle rovinato la vita. Celia continuerà a essere nei guai a causa della confessione di Petra a Miguel. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 26 al 30 giugno 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 30 giugno 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 30 giugno 2023 - Guido farà un incontro che lo lascerà completamente spiazzato. Il Del Bue comincerà a capire che Bufalotto è in realtà Castrese. Ma come rivelarlo a Mariella, che è ancora convinta che il sensibile internauta sia Michele? Lara invece continuerà a manipolare Ida affinché la ragazza si faccia da parte e non le crei alcun problema con Roberto mentre il Ferri, dopo la dichiarazione a Marina, sarà pronto a tener fede alle sue parole e a lasciare Palazzo Palladini. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 giugno 2023.