Un Posto al Sole Anticipazioni 30 giugno 2023: Guido scopre che Castrese è Bufalotto? Ecco cosa succederà...

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che mentre Roberto dichiarerà di voler lasciare Palazzo Palladini, un incontro casuale darà a Guido l'opportunità di scoprire chi è davvero Bufalotto.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 giugno 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Guido farà un incontro che lo lascerà completamente spiazzato. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il Del Bue comincerà a capire che Bufalotto è in realtà Castrese. Ma come rivelarlo a Mariella, che è ancora convinta che il sensibile internauta sia Michele? Lara invece continuerà a manipolare Ida affinché la ragazza si faccia da parte e non le crei alcun problema con Roberto mentre il Ferri, dopo la dichiarazione a Marina, sarà pronto a tener fede alle sue parole e a lasciare Palazzo Palladini.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido capirà che Castrese è Bufalotto?

Mariella continua imperterrita a pensare che Bufalotto sia una persona da lei conosciuta. L'Altieri ha azzeccato in parte, visto che secondo i suoi calcoli, il sensibile amico di internet di Cerri, è Michele. La vigilessa ignora che invece si tratti di Castrese. Ad avere l'opportunità di scoprire questa verità sarà Guido. Un incontro casuale al Vulcano porterà il Del Bue a sospettare che il nipote di sua moglie nasconda una verità dura da rivelare, soprattutto con una famiglia come la sua. Non sappiamo ancora se Guido capirà esattamente quello che sta succedendo oppure rimarrà con un dubbio nella mente ma soprattutto non abbiamo ancora idea di come si comporterà con la sua consorte qualora venisse a sapere tutto. Rivelerà tutto a Mariella? Spingerà Castrese a parlare alla zia oppure farà finta di nulla? Lo vedremo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto pronto a lasciare Palazzo Palladini

Roberto ha lasciato Marina senza parole con una dichiarazione d'amore spiazzante. Ferri ha abbandonato tutti i risentimenti per rivelare alla moglie quanto tenga a lei e quanto abbia desiderio di mettere da parte tutto e tutti per salvare il loro amore. Il manager avrà tutta l'intenzione di far seguire i fatti alle parole e di allontanare pure Lara dalla sua vita. Per questo motivo sarà pronto a voltare pagina e a lasciare Palazzo Palladini, non più un porto sicuro né per lui né per la sua amata. Cosa succederà ora tra lui e Marina? Si aprirà uno spiraglio che riporterà la pace tra loro?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara continua a manipolare Ida

Lara non vuole perdere quello che ha guadagnato in questi mesi e di certo non permetterà a Ida di rovinare tutto. La Martinelli continuerà quindi a manipolare la ragazza, affinché si faccia da parte e lasci perdere il suo obiettivo di riavere con sé Tommaso. Vorrà ovviamente evitare che la giovane sveli tutti i suoi segreti. Se Roberto venisse a scoprire quello che ha fatto, sicuramente per lei non ci saranno più chance. Ma mentre sarà impegnata a fare questo, Lara non si renderà conto che tra Marina e Ferri c'è stata una dichiarazione d'amore senza precedenti.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.