Sei Sorelle Anticipazioni 30 giugno 2023: Le Silva cacciano di casa Elisa mentre Blanca accusa Adela di averla rovinata

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 30 giugno 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Elisa sarà cacciata di casa mentre Blanca, furiosa per la decisione di Donna Dolores, accuserà Adela di averle rovinato la vita.

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che nella puntata che andrà in onda il 30 giugno 2023, alle ore 16.05 su Rai1, le Silva saranno molto deluse da Elisa. Le ragazze avranno capito che a rivelare a Don Ricardo la verità su Don Fernando è stata proprio la piccola di casa e, colpite da questo voltafaccia, decideranno di cacciarla. Intanto Blanca tenterà di convincere Donna Dolores a darle un'altra opportunità ma la signora Loygorri si rifiuterà anche solo di ascoltarla. La giovane se la prenderà con Adela e l'accuserà di averle rovinato la vita. Celia continuerà a essere nei guai a causa della confessione di Petra a Miguel.

Sei Sorelle Anticipazioni: Le Silva cacciano di casa Elisa

Elisa ha pugnalato alle spalle le Silva e per colpa della sua confessione, Don Ricardo ha cominciato a mietere le prime vittime della sua vendetta. Cristobal è finito in manette e per lui le cose si mettono molto male. Le ragazze, deluse dal comportamento della loro sorellina – che non ne vorrà sapere neanche di chiedere scusa – decideranno di cacciarla di casa. Elisa troverà posto a casa di Don Ricardo, il suo vero padre, e si trasferirà da lui in pianta stabile. La ragazzina potrà finalmente essere libera come ha sempre voluto e potrà disporre di grosse somme di denaro, per portare a termine il suo obiettivo: fare il suo debutto in società.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca accusa Adela di averle rovinato la vita

L'arresto di Cristobal ha scatenato la furia di Donna Dolores, che ha subito rotto il fidanzamento tra Blanca e Rodolfo, per non avere più nulla a che fare con le Silva e con i loro problemi. Blanca è rimasta sconvolta e cercherà in ogni modo di convincere la signora Loygorri a concederle un'altra opportunità. Purtroppo Dolores non ne vorrà sapere e lei se la prenderà con Adela. La giovane figlia di Don Fernando accuserà la sorella di averle rovinato la vita, costringendo lei e tutte a mantenere il segreto sulla morte del loro padre. Adela sarà costretta a intervenire per calmare gli animi e a presentarsi a casa Loygorri, per chiedere lei stessa perdono.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Celia sull'orlo del baratro

Il momento di debolezza avuto con Petra ha messo Celia nei guai. L'operaia ha confidato tutto a Miguel e lui, già geloso della Silva, ha cominciato a raccontare la cosa in giro. Per la ragazza si metterà sempre più male e sarà costretta a prendere seri provvedimenti, spinta anche dalle sue stesse sorelle, che non capiranno proprio cosa possa esserle successo e penseranno che sia malata. Intanto Miguel, in fabbrica, troverà delle casse, il cui contenuto sarà piuttosto sospetto. Salvador inizierà a capire che qualcosa bolle in pentola e che il suo socio non è esattamente l'uomo d'affari onesto che dice di essere.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.