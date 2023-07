Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 luglio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 luglio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 3 luglio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 3 luglio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 3 luglio 2023 - Adela verrà arrestata. La polizia, dopo aver rilasciato Cristobal, arriverà a casa Silva e porterà in prigione la maggiore delle figlie di Don Alfonso, con l’accusa di aver falsificato il certificato di morte del padre. Adela si assumerà tutte le responsabilità e verrà portata in carcere. Con il rilascio di Cristobal, Rodolfo si convincerà a riprendere il suo fidanzamento con Blanca mentre Marina chiederà al medico di partire insieme a lui in Marocco. Le Silva intanto dovranno gestite un’altra situazione molto preoccupante: il tentato suicidio di Celia. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 luglio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 luglio 2023 - Clara dovrà gestire una brutta situazione. Questa volta la colpa non sarà di Alberto ma di Eduardo. La Curcio, dopo lo scontro avuto dal Sabbiese con il Palladini, comincerà a interrogarsi su cosa sia meglio per il futuro di suo figlio. Le cose peggioreranno quando un’operazione della polizia potrebbe stanare i traffici di Eduardo e coinvolgere Rosa e Clara stessa. Intanto tra Marina e Roberto la distanza aumenta mentre Lara, preoccupata per la presenza sempre più pressante di Ida, dovrà trovare una soluzione il più velocemente possibile. Questo la porterà a fare qualcosa di totalmente inatteso. Mariella invece, stuzzicata da Guido, comincerà a pensare - stavolta in modo giusto - che Bufalotto sia suo nipote Castrese. Per averne certezza, si metterà a indagare. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

