Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 agosto 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 agosto 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 3 agosto 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 3 agosto 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 3 agosto 2022 - Salvador è felice di avere finalmente un occasione con Diana. Dopo aver allontanato Elisa, facendosi vedere mentre baciava appassionatamente Chelito, il Montaner invita la Silva a uscire insieme a lui. La ragazza è costretta ad accettare. La serata le riserverà però una brutta sorpresa. Scoprirà infatti qualcosa che non avrebbe dovuto e voluto sapere. Intanto Celia racconta a Petra di voler entrare in convento mentre Adela è di nuovo oggetto di discussione tra Carolina e German. Elisa, delusa da Salvador, torna da Carlitos e gli chiede un'opportunità. Il ragazzo ha però appena chiesto scusa a Sofia e vorrebbe tornare insieme a lei. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 agosto 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 agosto 2022 - Marina e Roberto stanno cercando di ricominciare la loro relazione e di viverla serenamente. Durante la loro prima uscita ufficiale, incontreranno però una loro vecchia conoscenza. L'incontro non sarà molto piacevole. Intanto Lara, decisa a rovinare la vita alla coppietta felice, scopre di non avere più soldi. La sua condizione economica è disastrosa e decide di compiere una mossa azzardata. Intanto Serena scopre l'inganno di Micaela e Manuela e deve decidere cosa fare. Rivelare o meno a tutti, soprattutto a Niko e Jimmy, dello scambio tra le gemelle o far finta di nulla? Riccardo non riesce ad accettare che Rossella non abbia accettato la sua proposta di andare a convivere mentre Ross riceve una notizia che la fa soffrire tantissimo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

