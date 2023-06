Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 giugno 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 giugno 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 giugno 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 28 giugno 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 28 giugno 2023 - Elisa sarà sconvolta dall'aver scoperto di essere figlia di Don Ricardo. La ragazza diventerà ancora più insofferente e viziata, tanto da scatenare Diana e Blanca, che avranno un scontro con lei. Offesa dall'essere stata sgridata da quelle che ormai considera le sue sorellastre, deciderà di correre a casa del suo vero padre e di spifferare tutta la verità su Don Fernando e sul segreto che le Silva hanno custodito sino a ora. Intanto Salvador sognerà Diana. Al risveglio si chiederà se si sia trattato solo di un sogno e se invece siano dei ricordi del passato. Petra, stranita dal bacio di Celia, confiderà quello che è successo a Miguel. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 giugno 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 giugno 2023 - Rossella definitivamente nei guai. La nostra Ross dovrà affrontare Luca De Santis, sempre più determinato a limitare le sue libertà da specializzanda e a metterla in un angolo. Purtroppo per la Graziani, il primario sembrerà proprio non avere fiducia in lei, che non avrà dimostrato – secondo il suo parere – di sapersela cavare durante l'ospedalizzazione di Renato. Rossella cercherà di trovare conforto in Riccardo ma il Crovi, che finalmente ha trovato un alleato e non deve più vedersela con un capo come Ornella, non le darà alcun aiuto. Intanto Marina si allontanerà da Roberto e sarà più che mai pronta a mettere una distanza geografica, oltre che fisica, con suo marito. Clara invece si renderà conto che Eduardo ha un potere economico e un rispetto che lei non avrebbe mai immaginato. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

