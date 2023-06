Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rossella si troverà a gestire una brutta situazione in ospedale. Luca la metterà in un angolo, convinto che la ragazza non sia ancora autonoma nel suo lavoro.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 giugno 2023, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Rossella definitivamente nei guai. La nostra Ross dovrà affrontare Luca De Santis, sempre più determinato a limitare le sue libertà da specializzanda e a metterla in un angolo. Purtroppo per la Graziani, il primario sembrerà proprio non avere fiducia in lei, che non avrà dimostrato – secondo il suo parere – di sapersela cavare durante l'ospedalizzazione di Renato. Rossella cercherà di trovare conforto in Riccardo ma il Crovi, che finalmente ha trovato un alleato e non deve più vedersela con un capo come Ornella, non le darà alcun aiuto. Intanto Marina si allontanerà da Roberto e sarà più che mai pronta a mettere una distanza geografica, oltre che fisica, con suo marito. Clara invece si renderà conto che Eduardo ha un potere economico e un rispetto che lei non avrebbe mai immaginato.

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa succederà a Rossella nella puntata del 28 giugno 2023

L'arrivo di Luca a San Filippo è destinato a mettere Rossella in un angolo. Il De Santis rivelerà alla giovane di essere molto deluso dal suo lavoro con Renato, finito in ospedale dopo una serata di bagordi al Caffè Vulcano. Per il primario, la dottoressa Graziani non è ancora in grado di gestire le emergenze da sola e dovrà essere affiancata, sempre e comunque, da uno strutturato. Per Ross sarà un duro colpo e si renderà conto di dover ancora dimostrare il suo valore. La giovane cercherà conforto in Riccardo ma il Crovi, felice di avere la stima di Luca e di essersi liberato di un capo come Ornella, non saprà – o forse non vorrà – darle l'aiuto e il sostegno che desidera.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina si allontana da Roberto e forse per sempre

Marina e Roberto dovranno affrontare una crisi ancora più profonda, che li porterà ad allontanarsi sempre di più. Nella puntata di Un Posto al Sole del 28 giugno 2023, la Giordano prenderà una decisione ancora più traumatica. Vorrà infatti allontanarsi da suo marito non solo emotivamente ma anche geograficamente. Cosa succederà? Intanto Ida non molla la presa su Lara e anzi diventerà sempre più determinata a riprendersi suo figlio. La Martinelli dovrà guardarsi le spalle.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara sconvolta da una novità su Eduardo

Mentre Lara dovrà guardarsi le spalle da Ida, diventata sempre più determinata a riprendersi Tommy, Clara si renderà conto che Eduardo ha qualche asso nella manica che non pensava avesse. Durante una giornata di shopping, la Curcio capirà che il suo amico oltre ad avere molti soldi – che non pensava avesse – gode di un rispetto molto particolare nel quartiere. Clara comprenderà subito che il Sabbiese le sta nascondendo qualcosa di molto particolare sulla sua vita?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.