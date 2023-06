Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 giugno 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 giugno 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 giugno 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 27 giugno 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 27 giugno 2023 - Elisa scoprirà una terribile verità sul suo passato. La più giovane delle Silva leggerà la lettera lasciata a lei da Don Fernando e scoprirà di essere una sua figlia illegittima. Il suo vero padre è Don Ricardo. Per le sorelle sarà una scoperta sconvolgente, che sarà destinata a cambiare per sempre la loro vita. Intanto Celia, dopo aver cercato di avere un appoggio da parte di Francisca, si lascia andare a un momento di debolezza e bacia Petra. La reazione dell'operaia non sarà per nulla piacevole. Carolina invece, dopo aver raccolto le prove dell'infedeltà di German, correrà a raccontare tutto alla cognata Antonia, affinché lei le dia una mano. Qui la trama completa di Sei Sorelle

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 26 al 30 giugno 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 giugno 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 giugno 2023 - Ida non mollerà la presa su Lara. La ragazza vorrà a tutti i costi riprendersi suo figlio e diventerà sempre più sfrontata. La Martinelli dovrà tenerla d'occhio e farlo con attenzione. Intanto Rossella se la vedrà brutta in ospedale. La ragazza si troverà in difficoltà con Luca a causa del ricovero di Renato. Ornella correrà in suo soccorso e cercherà di difenderla ma non andrà come da lei sperato. Marina non riuscirà a superare la sua distanza emotiva con Roberto mentre Guido, infastidito dall'insistenza di Mariella – che si ostina a ritenere Michele Bufalotto, tenterà di metterla a tacere. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 giugno 2023.