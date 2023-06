Sei Sorelle Anticipazioni 27 giugno 2023: Elisa è sconvolta. Don Ricardo è il suo vero padre!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 27 giugno 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Elisa scoprirà di essere una figlia illegittima e che suo padre è in realtà Don Ricardo. Celia invece bacerà Petra.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 27 giugno 2023, alle ore 16.05 su Rai1, Elisa scoprirà una terribile verità sul suo passato. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la più giovane delle Silva leggerà la lettera lasciata a lei da Don Fernando e scoprirà di essere una sua figlia illegittima. Il suo vero padre è Don Ricardo. Per le sorelle sarà una scoperta sconvolgente, che sarà destinata a cambiare per sempre la loro vita. Intanto Celia, dopo aver cercato di avere un appoggio da parte di Francisca, si lascia andare a un momento di debolezza e bacia Petra. La reazione dell'operaia non sarà per nulla piacevole. Carolina invece, dopo aver raccolto le prove dell'infedeltà di German, correrà a raccontare tutto alla cognata Antonia, affinché lei le dia una mano.

Anticipazioni Sei Sorelle: Elisa scopre che Don Ricardo è il suo vero padre

Il testamento è stato aperto e per Don Ricardo e tutte le Silva è un momento sconvolgente. Tutti scopriranno non solo le ultime volontà di Don Fernando ma verranno a conoscenza di un segreto tenuto nascosto per tutto questo tempo dal loro padre ma anche dalla loro amata mamma. A essere protagonista di questa intricata storia sarà Elisa. La ragazza leggerà la lettera indirizzata a lei e trovata all'interno delle carte testamentarie e capirà che Fernando non è il suo vero padre. Elisa verrà a sapere di essere frutto della relazione extraconiugale di sua madre con Don Ricardo. Insomma il suo terribile zio è in realtà il suo vero papà.

Sei Sorelle Anticipazioni: Celia bacia Petra

La lettura del testamento di Don Fernando lascerà tutti senza parole. Don Ricardo ed Elisa scopriranno di essere padre e figlia e la loro vita cambierà totalmente da ora in avanti. Cambierà però tutto anche per Celia. La ragazza si è proposta di aiutare Petra a stirare una grande quantità di tessuti, per ripagare German del furto di Josefa. Dopo aver tentato invano di avere l'appoggio di sua sorella Francisca, che continuerà a non capire i sentimenti della giovane per l'operaia, la Silva si lascerà andare e in un momento di debolezza bacerà Petra. La reazione della figlia di Benjamin non sarà per nulla piacevole e metterà letteralmente in crisi la povera Celia.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Carolina rivela ad Antonia che German la tradisce

Adela e German stanno continuando a vedersi e frequentarsi nonostante il ritorno di Carolina con il suo bambino. I due rischieranno però grosso. Se in città si venisse a sapere tutto questo, la famiglia Rivera, così come quella Silva, avranno dei grandi problemi. Carolina deciderà di reagire e, dopo aver raccolto tutte le prove del tradimento del marito, correrà a informare Antonia. La donna vorrà a tutti i costi che sua cognata si schieri dalla sua parte, per evitare che le voci su suo fratello finiscano per danneggiare pure lei e il suo amato Ambigù.

