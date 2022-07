Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 luglio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 luglio 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 luglio 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 26 luglio 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 26 luglio 2022 - Celia confessa a Petra che Joaquin l'ha violentemente schiaffeggiata. Miguel, furioso con il cugino, lo affronta per prendere le difese della Silva. Zia Adolfina non demorde. Dopo la telefonata con Don Fernando, ha deciso di prendere in mano le redini della situazione e aiutare le nipoti a riappacificarsi con Don Ricardo. Intanto Salvador scopre chi è la talpa del Silva in fabbrica. Le esibizioni di Francisca all'Ambigù vengono interrotte. Il pianista del locale muore improvvisamente e per la ragazza è un vero e proprio problema. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 luglio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 luglio 2022 - la vita di Nunzio cambierà totalmente e purtroppo per lui, non a causa della sua partenza con Chiara. La Petrone, dopo il duro confronto con Katia, decide di partire da sola e manda in fumo il suo futuro con il Cammarota. Per il ragazzo sarà un duro colpo ma lo sarà anche per Franco, che si troverà a fare i conti con i sensi di colpa. Se Katia ha scoperto tutto e ha impedito che il loro figlio partisse, è sua responsabilità ma soprattutto ha visto Chiara all'aeroporto e non ha detto nulla. Intanto Raffaele cerca di recuperare terreno con Ornella. Il Giordano vuole convincere sua moglie che tra lui ed Elvira non c'è nulla ma la Bruni sembra ormai disillusa e incerta sulla solidità del loro matrimonio. Espedito invece non riesce a liberarsi dai pregiudizi del passato. L'uomo crede che Speranza sia ancora quella di una volta e questo suo atteggiamento finisce per esplodere durante una giornata passata al caseificio di famiglia. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

