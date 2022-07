Sei Sorelle Anticipazioni 26 luglio 2022: Zia Adolfina alleata con Don Ricardo? Ecco cosa sta succedendo...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 26 luglio 2022, zia Adolfina vuole che le nipoti si riappacifichino con Don Ricardo mentre Miguel prende le difese di Celia e affronta suo cugino Joaquin.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 26 luglio 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Celia confessa a Petra che Joaquin l'ha violentemente schiaffeggiata. Miguel, furioso con il cugino, lo affronta per prendere le difese della Silva. Zia Adolfina non demorde. Dopo la telefonata con Don Fernando, ha deciso di prendere in mano le redini della situazione e aiutare le nipoti a riappacificarsi con Don Ricardo. Intanto Salvador scopre chi è la talpa del Silva in fabbrica. Le esibizioni di Francisca all'Ambigù vengono interrotte. Il pianista del locale muore improvvisamente e per la ragazza è un vero e proprio problema.

Anticipazioni Sei Sorelle: Miguel prende le difese di Celia

Celia ha raccontato quanto successo con Joaquin a Francisca. La cantante l'ha spinta a denunciare il ragazzo ma Celia non vuole creare alcuno scandalo. La giovane ha paura che la sua frequentazione con il cugino di Miguel venga travisata e che lei venga additata come una poco di buono. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che a prendere le sue difese ci penserà proprio Miguel. Il ragazzo, venuto a conoscenza del comportamento violento di Joaquin, lo affronterà a viso aperto, con l'obiettivo di rimetterlo immediatamente al suo posto.

Zia Adolfina tenta di riavvicinare le Silva a Don Ricardo in Sei Sorelle Anticipazioni 26 luglio 2022

L'arrivo di zia Adolfina ha creato molto scompiglio a casa Silva. Diana e Salvador, con un piano ben orchestrato, sono riusciti a convincere la donna che Don Fernando sia vivo e che sia davvero in viaggio. La zietta però non intende lasciare casa delle nipoti tanto presto. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Adolfina avrà ancora un obiettivo da portare a termine: riavvicinare le nipoti al loro zio Don Ricardo. Questa decisione non piacerà per nulla ad Adela, Diana, Blanca, Francisca e Celia mentre Elisa comincerà a fantasticare ancora di più sul suo futuro e sulla possibilità di fare velocemente il suo debutto in società.

Sei Sorelle Anticipazioni: Nuvole all'orizzonte per Francisca

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Francisca dovrà tenere duro per mantenere il suo segreto e per riuscire a fare bella figura con la sua audizione. Purtroppo però il destino sembra remarle contro. Le esibizioni de La Bella Margarita subiranno un improvviso stop, a causa della morte del pianista dell'Ambigù. Ora chi accompagnerà la bella e misteriosa artista? Gabriel e i suoi genitori riusciranno a trovare un sostituto in tempi brevi? Intanto Salvador scopre chi è la talpa che Don Ricardo ha assoldato all'interno della Tessuti Silva.

