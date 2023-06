Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 giugno 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 giugno 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 giugno 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 26 giugno 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 26 giugno 2023 - le sorelle Silva saranno pronte ad aprire il testamento del loro padre. Don Ricardo non vede l'ora di mettere le mani sulla sua eredità ma presto sbiancherà davanti a una notizia completamente inaspettata. Con lui tremeranno tutte le sue nipoti. Intanto Gabriel non riuscirà a sopportare più Don Luis, che non solo continuerà a mettersi in mezzo nella vita professionale di Francisca ma lo farà anche in quella privata. Adela e German invece non riusciranno a smettere di vedersi ma presto le cose potrebbero cambiare. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 giugno 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 giugno 2023 - per Marina e Roberto sarà tutto da rifare. Nonostante il momento di intimità, i due non riusciranno a trovare un punto di incontro definitivo, che li possa finalmente riavvicinare. Una nuova crisi sarà all'orizzonte. Intanto Ida continuerà a volersi riprendere suo figlio e Lara dovrà guardarsi le spalle. Renato finirà in ospedale dopo aver esagerato al Caffè Vulcano e Rossella sarà costretta a pagarne le conseguenze mentre Mariella si convincerà sempre più che Michele sia Bufalotto. Guido deciderà di chiedere direttamente all'amico la verità. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

