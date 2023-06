Sei Sorelle Anticipazioni 26 giugno 2023: Il testamento di Don Fernando viene aperto. Don Ricardo sbianca...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 26 giugno 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Ricardo e le Silva procederanno all'apertura del testamento ma...

Le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata in onda il 26 giugno 2023, alle ore 16.05 su Rai1, le Silva saranno pronte ad aprire il testamento del loro padre. Don Ricardo non vede l'ora di mettere le mani sulla sua eredità ma presto sbiancherà davanti a una notizia completamente inaspettata. Con lui tremeranno tutte le sue nipoti. Intanto Gabriel non riuscirà a sopportare più Don Luis, che non solo continuerà a mettersi in mezzo nella vita professionale di Francisca ma lo farà anche in quella privata. Adela e German invece non riusciranno a smettere di vedersi ma presto le cose potrebbero cambiare.

Anticipazioni Sei Sorelle: Il testamento di Don Fernando viene aperto

Don Ricardo è ancora furioso e non si calmerà fino a quando l'avvocato Mendes non avrà letto le ultime volontà di suo fratello. Il malefico zio ha trovato il modo di procurarsi un falso certificato di morte e ha fatto sì che si potesse procedere con l'apertura delle carte. Il Silva non si aspetterà però di trovare una lettera molto particolare all'interno e di scoprire qualcosa che non avrebbe mai immaginato che Don Fernando gli tenesse nascosta. Ma a rabbrividire non sarà solo lui ma tutte le Silva... nessuna esclusa. Cosa succederà?

Sei Sorelle Anticipazioni: Gabriel stanco della presenza ingombrante di Don Luis

Don Luis sta facendo di tutto per impedire a Francisca di continuare a esibirsi all'Ambigù ma anche di frequentare Gabriel. Il locandiere non ne potrà più delle intromissioni del maestro e cercherà di convincere la Silva ad allontanarsi. La cantante però non riuscirà a fare a meno di lui. Don Luis sarà infatti ancora determinante per la sua carriera, visto che le procurerà un provino al Teatro Real. Tra Gabriel e Francisca, per colpa di questo, comincerà a serpeggiare una forte maretta, che li porterà – ve lo anticipiamo – ad allontanarsi.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Adela e German continuano a vedersi

Nonostante la promessa fatta a Donna Rosalia, Adela continuerà a vedere German. I due si incontreranno segretamente, nonostante il ritorno di Carolina. Le cose si metteranno molto male e come previsto dalla governante, le voci cominceranno a circolare. Ma sarà Carolina stessa a creare scompiglio. La donna si accorgerà molto presto che il marito la tradisce e cercherà conforto e aiuto in Antonia, sua cognata, che non le ha mai dimostrato tanta simpatia ma che in questo caso le darà una mano per salvare il fratello dallo scandalo.

