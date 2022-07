Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 luglio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 luglio 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 luglio 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 18 luglio 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 18 luglio 2022 - Don Ricardo ha capito il doppio gioco di Salvador e non fidandosi più di lui, cerca in fabbrica un nuovo alleato. Corrompe un operaio per avere delle informazioni su quanto accade in fabbrica. German non riesce più a soffocare i suoi sentimenti e dichiara ancora una volta il suo amore ad Adela. Il Rivera assicura alla Silva che lascerà Carolina. Intanto Donna Dolores scopre che Rodolfo ha una relazione con Victoria mentre Diana cerca di arginare i problemi causati dallo zio e può contare sull'aiuto del Montaner. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 luglio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 luglio 2022 - Nicotera è pronto a una nuova maxi operazione contro il clan Argento. Le preziose informazioni che gli ha fornito Tregara, hanno dato a Eugenio un nuovo assist per distruggere Lello Valsano e i suoi. Il magistrato riuscirà a portare a termine il suo obiettivo? Intanto Franco si trova in grosse difficoltà. Nunzio continua a fargli pressione affinché riesca a trovare i documenti falsi che servono a lui e a Chiara per fuggire. Il Boschi ha deciso di aiutarlo ma nella sua ricerca si troverà costretto a uno scontro pericoloso. Intanto Lara, dopo la terribile vacanza passata a Procida, è decisa a vendicarsi di Marina e Roberto. Tra i due sembra infatti esserci stato un chiarimento, che li ha portati addirittura a pianificare il loro futuro. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

