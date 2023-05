Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 maggio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 maggio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 maggio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 15 maggio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 15 maggio 2023 - Salvador decide di uscire allo scoperto. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Montaner deciderà di rivelare a Diana di essere lui il ladro che sta cercando. Per la Silva sarà un duro colpo e comincerà a pensare di aver riposto molto male la sua fiducia e di essersi lasciata andare fin troppo con un uomo bugiardo. Intanto Donna Dolores è sempre più decisa a cercare un modo affinché Blanca e Cristobal non passino così tanto tempo insieme e sembra aver trovato una soluzione, per impedire che la ragazza lavori con il suo secondogenito. Intanto Petra trova casualmente i racconti autobiografici di Celia e decide di leggerli mentre Elisa chiede scusa alle sorelle e a Donna Rosalia. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 15 al 19 maggio 2023

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 maggio 2023 - Franco sarà costretto a vendere il garage. Per il Boschi sarà un momento di grande dolore e capirà di dover purtroppo cambiare totalmente vita. A peggiorare la situazione ci si metterà la distanza, diventata insormontabile, con Angela. Intanto Bianca riuscirà a confidarsi con sua madre mentre Lara, dopo il bacio scambiato con Roberto, si illuderà di avercela fatta e di avere in pugno il Ferri. Quest'ultimo però non riuscirà a rassegnarsi all'aver perso Marina. Mariella invece cercherà di chiarire con Cerri ma i due finiranno per litigare un'altra volta. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 maggio 2023.