Sei Sorelle Anticipazioni 15 maggio 2023: Salvador confessa a Diana di essere lui il ladro che cerca!

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 15 maggio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Salvador confesserà a Diana di essere lui il ladro; Elisa chiederà perdono alle sorelle e a Donna Rosalia mentre Donna Dolores cercherà un modo per tenere lontani Blanca e Cristobal.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda su Rai1 il 15 maggio 2023, Salvador decide di uscire allo scoperto. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Montaner deciderà di rivelare a Diana di essere lui il ladro che sta cercando. Per la Silva sarà un duro colpo e comincerà a pensare di aver riposto molto male la sua fiducia e di essersi lasciata andare fin troppo con un uomo bugiardo. Intanto Donna Dolores è sempre più decisa a cercare un modo affinché Blanca e Cristobal non passino così tanto tempo insieme e sembra aver trovato una soluzione, per impedire che la ragazza lavori con il suo secondogenito. Intanto Petra trova casualmente i racconti autobiografici di Celia e decide di leggerli mentre Elisa chiede scusa alle sorelle e a Donna Rosalia.

Salvador rivela a Diana di essere lui il ladro: ecco le Anticipazioni di Sei Sorelle del 15 maggio 2023

Diana ha scoperto un furto alla fabbrica e ha subito pensato che uno degli operai possa aver approfittato della quarantena, per introdursi nel suo ufficio e rubare il denaro. La Silva, come le sue sorelle, è molto preoccupata di avere un ladro tra loro e vorrebbe scoprire, al più presto, di chi si tratti. Dopo che Miguel avrà rivelato alle Silva di avere un'idea su chi possa essere, Salvador sarà costretto a uscire allo scoperto e ad affrontare Diana. Il Montaner confesserà alla ragazza di essere lui l'uomo che cerca, lasciandola completamente senza parole. La giovane comincerà a pensare di essersi fidata della persona sbagliata e di essersi lasciata andare sin troppo, arrivando addirittura a pensare a una storia d'amore – con annesso fidanzamento - con lui.

Anticipazioni Sei Sorelle: Donna Dolores escogita un modo per separare Blanca e Cristobal

Blanca e Cristobal, complice l'epidemia di vaiolo, si sono avvicinati moltissimo. I due hanno passato molto tempo insieme e la Silva è diventata una valida assistente per il Loygorri. La loro complicità continuerà a dare molto fastidio a Donna Dolores, che cercherà un modo per separarli. Lo troverà suggerendo alla futura nuora e al figlio, di seguire un corso prematrimoniale. Intanto anche Rodolfo comincerà a spazientirsi del rapporto tra la sua fidanzata e il fratello mentre Marina, una nuova conoscenza di Cristobal, incontrerà molto presto Blanca, credendola la promessa sposa dell'affascinante medico.

Sei Sorelle Anticipazioni: Elisa chiede perdono a Donna Rosalia e alle sorelle ma...

Prima che scoppiasse l'epidemia di vaiolo, Elisa ne ha combinate di tutti i colori. Decisa ad avere il suo debutto in società, costi quel che costi, la ragazza non si è fatta scrupoli di usare ogni mezzo a sua disposizione, per ottenere quello che vuole. Con la malattia di Francisca, le cose sembrano però cambiate. Colpita e spaventata di perdere la sorella, la piccola Silva ha cambiato atteggiamento e nella puntata di Sei Sorelle del 15 maggio 2023, chiederà scusa sia a Donna Rosalia che alle sue sorelle. Elisa avrà però già in mente di disubbidire ad Adela e alle altre, per partecipare alla festa di Sofia. L'occasione è troppo ghiotta e non vedrà l'ora di mettersi in mostra, facendo un ingresso trionfante. Intanto Petra troverà per caso i racconti autobiografici di Celia e deciderà di leggerli. Scoprirà qualcosa sulla sua amica?

