Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 luglio 2023

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 luglio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 luglio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 14 luglio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 14 luglio 2023 - Blanca avrà non poche difficoltà a convincere Donna Dolores a dare il suo benestare al matrimonio con Rodolfo. Il Loygorri, vedendo che le cose stanno sfuggendo di mano a entrambe le donne, sarà costretto a intervenire. Intanto le condizioni di salute di Adela peggioreranno. La Silva ha contratto il tetano in cella. Salvador invece troverà Diana svenuta all’interno della fabbrica e le presterà soccorso. La ragazza però crederà che il Montaner non sia capitato là per caso e che sia lui il colpevole di quanto le è successo. Nel frattempo Petra comincerà a parlare sempre più spesso e amabilmente con Bernando e scatenerà la gelosia furiosa di Miguel. Per finire, Celia affronterà la prima seduta di elettroshock... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 luglio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 luglio 2023 - Luca accetterà la proposta di Giulia. Il De Santis comunicherà a Michele il suo imminente trasferimento alla Terrazza. Sarà una sistemazione provvisoria, ma che lascerà comunque qualcosa molto scontento e irritato. Intanto Damiano continuerà a essere preoccupato per suo figlio. Manuel è infatti sempre più vicino a suo zio Eduardo e a causa di questo, purtroppo si troverà in pericolo. Samuel invece scoprirà che non è ancora troppo tardi per realizzare i suoi sogni e lo capirà grazie alla proposta di Micaela... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

