Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 luglio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 luglio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 luglio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 13 luglio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 13 luglio 2023 - Elisa cercherà vendetta contro le sue sorelle. La ragazza escogiterà un modo subdolo per farla pagare alle Silva, convinta che siano state loro a boicottare il su debutto. Intanto Diana, messa in allarme da Bernardo, comincerà a indagare sulle strane merci arrivate in fabbrica e ordinate da suo zio. La ragazza si metterà però in un grosso guaio. Petra invece chiederà una mano a Carolina per migliorare le sue condizioni di vita, in cambio manterrà il segreto su di lei e il bambino... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 luglio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 luglio 2023 - Marina comincerà a indagare sulle vere ragioni per cui Lara ha licenziato Silvana. Anche Roberto inizierà a intuire che qualcosa di strano sta succedendo sotto il suo naso, dopo aver parlato con Serena. Intanto Rosa avrà un duro confronto con Eduardo e gli dirà di far sparire immediatamente il borsone che lui le ha chiesto di tenere nascosto. Speranza invece sarà pronta per affrontare un esame, l’ultimo prima delle vacanze. La ragazza non vede l’ora di partire con Samuel, ma l’aiuto chef riceverà una proposta allettante da Micaela... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

