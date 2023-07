Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 luglio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 luglio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 luglio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 12 luglio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 12 luglio 2023 - Elisa andrà su tutte le furie. Per la ragazza arriverà il momento tanto atteso per il suo debutto, ma le cose non andranno come lei sperava, anzi sarà un vero disastro. La Silva accuserà le sue sorelle, sicura che siano state loro a boicottarla. Delusa e piena di ira, deciderà di vendicarsi. Intanto Celia continuerà con le cure del professor Uribe, che le presenterà una nuova tecnica, da lui ritenuta risolutiva... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 10 al 14 luglio 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 luglio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 luglio 2023 - Serena comincerà a sospettare di Ida. La Cirillo noterà con un certo interesse che la nuova baby-sitter di Tommy sarà fin troppo affettuosa nei confronti del bambino. La cosa la metterà in allarme e rischierà di mettere in pericolo i piani di Lara. Intanto Viola, dopo la sbornia di Eugenio, comincerà a capire che le cose tra loro non possono continuare in questo modo e che la sofferenza deve finire. Rossella invece non riuscirà a trovare ancora un modo per convincere Luca del suo talento, mentre Giulia farà una proposta spiazzante e inaspettata al De Santis... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 luglio 2023.