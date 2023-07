Sei Sorelle Anticipazioni 12 luglio 2023: Elisa si vendica!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 12 luglio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che il debutto di Elisa sarà un fiasco e lei accuserà le sue sorelle. La Silva vorrà vendetta.

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 12 luglio 2023, alle ore 16.10 su Rai1, ci rivelano che Elisa andrà su tutte le furie. Per la ragazza arriverà il momento tanto atteso per il suo debutto ma il tutto non andrà come da lei sperato, anzi sarà un vero disastro. La Silva accuserà le sue sorelle, sicura che siano state loro a boicottarla. Delusa e piena di ira, deciderà di vendicarsi. Intanto Celia continuerà con le cure del professor Uribe, che le presenterà una nuova tecnica, da lui ritenuta risolutiva.

Anticipazioni Sei Sorelle: Elisa pronta al suo debutto

Da quando ha scoperto di essere figlia di Don Ricardo, Elisa è diventata ancora di più una despota. La ragazza tratta con sdegno e superiorità chiunque le si presenti davanti e anche Sofia non è stata indenne dalla sua antipatia gratuita. La giovane sta però per pagare per tutte le sue cattiverie e lo farà proprio durante l’evento che da tanto tempo aspetta: il suo debutto.

Sei Sorelle Anticipazioni: Il debutto di Elisa è un fiasco

Elisa verrà punita per tutte le sue cattiverie e nel modo più subdolo possibile. La ragazza dovrà subire una cocente delusione durante la festa del suo debutto. Nessuno infatti si presenterà a casa Silva e per lei sarà una vergogna totale. Elisa darà la colpa alle sue sorelle, sicura che le ragazze l’abbiano voluta punire. In realtà nessuna delle giovani è responsabile di quanto accaduto. La vera colpevole sarà Sofia che, per prendersi una rivincita sulla sua amica, non spedirà gli inviti. Elisa sarà però così tanto accecata dalla rabbia da giurare vendetta e questa volta la farà pagare molto cara alle sue sorellastre.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Celia si sottopone all’elettroshock

Celia ha cominciato le cure con il dottor Uribe. Sin da subito ha capito che la terapia a cui si sta sottoponendo è e sarà sempre dolorosa. Farà però di tutto per tornare a essere considerata “normale”, anche sottoporsi a una nuova tecnica, sperimentata dal suo dottore, che promette di essere risolutiva. Si tratterà purtroppo dell’elettroshock, di cui la Silva comincerà presto le prime sedute.

